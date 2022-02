Hilfe in Hessen läuft an

Nach der Invasion Russlands in die Ukraine läuft in Hessen die Hilfe für mögliche Flüchtlingsströme an.

Es sei noch unklar, ob sich Flüchtlinge in Richtung Polen, Rumänien oder die Slowakei bewegen. "Eine frühe Einschätzung ist enorm wichtig", sagte der Vorsitzende des Krisenstabes des Arbeiter- Samariter-Bundes (ASB) in Hessen, Frölich, am Freitag. "Wir haben Informationen, dass bereits Menschen vor den Grenzen der Nachbarländer stehen." Ein ASB-Team könne schnell vor Ort sein. Auch in Deutschland könnte dem ASB zufolge schnell Hilfe geleistet werden.