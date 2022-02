Angesichts des Krieges in der Ukraine wird das Stipendienprogramm HessenFonds erweitert.

Das kündigte Wissenschaftsministerin Dorn (Grüne) am Montag an. Hessen weite das seit 2016 bestehende Programm im Frühjahr 2022 auf in ihrem Heimatland verfolgte Promovierende sowie promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus. Die Hochschulen seien im Kontakt mit ihren ukrainischen Studierenden und Lehrenden, teilten Vertreter der Konferenz der Universitätspräsidien und andere am Montag mit.