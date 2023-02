Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Jung, hat anlässlich des ersten Jahrestages des Kriegsbeginns in der Ukraine zu Friedensgebeten aufgerufen.

"Ich bitte Sie, um den 24.Februar herum der Menschen in der Ukraine besonders zu gedenken und für die Opfer des Krieges und für Frieden zu beten", schrieb Jung nach Kirchenangaben am Freitag an mehr als 1.000 Gemeinden. Hierzu seien Gebetsvorlagen erstellt worden. Jung sprach mit Blick auf den völkerrechtswidrigen Krieg von einer erschütternden, bedrückenden Situation".