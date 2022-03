An Hessens Schulen nehmen bereits ukrainische Kinder am Unterricht teil. Auch wenn noch alles provisorisch abläuft - der Schulalltag soll den kleinen Kriegsflüchtlingen etwas Normalität geben.

Große Pause an der John-Sutton-Grundschule in Kiedrich (Rheingau-Taunus). Svea und Minou nehmen Katja an die Hand und laufen mit ihr ins Freie. Die Achtjährige aus der Ukraine ist seit kurzem hier in der dritten Klasse. "Sie hat eine sehr schöne Schrift, aber unsere Buchstaben sind neu für sie", erzählen die Mädchen. Und Katja könne schon "Malrechnen".

Zusammen spielen und lernen - das geht auch ohne große Worte. Die Kinder benutzen Zeichensprache. "Sie kann kein Deutsch, und wir können kein Ukrainisch. Wie wir das Problem lösen? Wir lernen alle ein wenig Ukrainisch!", sagt Mitschüler Matthias und lacht.

Mehr als 1.200 ukrainische Kinder und Jugendliche an Schulen

Bislang sind hessenweit mehr als 1.200 geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche an den Schulen aufgenommen worden. Das teilte das Kultusministerium am Dienstag mit. Es werde mit einem kontinuierlichen weiteren Zulauf gerechnet. Kinder und Jugendliche, die bei Verwandten und Freunden in Hessen unterkamen, sind berechtigt, in die Schule zu gehen.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sieht Hessens Schulsystem schon gut darauf vorbereitet. Vorlaufkurse an Grundschulen und Intensivklassen an weiterführenden Schulen seien mittlerweile erprobt und bewährt. Für ukrainische, möglicherweise traumatisierte Flüchtlingskinder gibt es freilich noch keine gesonderten Vorgaben.

Lorz sagt weiter, er hoffe, "dass die Kinder zeitnah in ihre gewohnte Heimat zurückkehren können". Dennoch versuche man, auch ukrainische Lehrmaterialien zu nutzen - und gegebenenfalls auch ukrainische Lehrkräfte um Hilfe zu bitten.

Vier Mädchen aus der Ukraine gehen nun in die Grundschule in Kiedrich. Bild © Jakob Schaumann

Der Schulalltag soll den Kindern Struktur und einen Anstrich von Normalität geben. So laufen zum Beispiel an der John-Sutton-Grundschule in Kiedrich derzeit vier Mädchen einfach so im Unterricht mit, wie Lehrer Gabriel Heun erzählt. Einen fertigen Plan gebe es aber nicht: "Wir haben momentan hier bei uns an der Schule keinen Vorlaufkurs, wo die Kinder eine Kleinstbetreuung hätten. Die Kinder kommen einfach in die Klassen mit rein."

Sie beginnen nach Aussage von Heun mit einer Alphabetisierung, weil Ukrainisch mit dem Kyrillischen eine andere Schrift hat. "Wir schauen, was die Kinder schon können. Gerade in Mathe kann man schon anders ansetzen als bei der deutschen Sprache", sagt der Lehrer.

Ukrainerin: "Ich weiß nicht, wie lange wir bleiben müssen"

Im Unterricht dolmetscht und unterstützt Alina Mankish. Nicht einmal Schulbücher haben sie aus der Ukraine mitgenommen, sagt die gelernte Krankenschwester. Gemeinsam mit ihrer Freundin Elena und insgesamt drei Mädchen ist die 34-Jährige in Kiedrich untergekommen.

Jeden Morgen hilft sie in der Grundschule dabei, die Kinder zu beschäftigen, denn sie spricht etwas Deutsch. "Ich weiß nicht, wie lange wir bleiben müssen, einen Monat, zwei Monate, ein Jahr. Keine Ahnung", sagt sie: Deshalb sei es gut, wenn die Kinder nicht im Haus sitzen und am Handy spielen, sondern lernen."

Lehrer Heun hat selbst zwei Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine aufgenommen, darunter die 13-jährige Wanda. Sie geht in Geisenheim am St. Ursula-Gymnasium zur Schule. "Wir erhalten jetzt mehr und mehr Anfragen und freuen uns, wenn unsere Schülerinnen und Schüler ukrainische Kinder mitbringen", sagt Schulleiterin Brigitte Lorenz. Und so packt die Schulgemeinschaft in Kiedrich es an: ohne großen Plan, aber mit viel Engagement.