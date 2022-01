Der Konflikt in der Ukraine spitzt sich momentan weiter zu. Viele Menschen in Hessen, die aus dem Land kommen, verfolgen die aktuelle Situation. Hier erzählen sie, wie es ihnen dabei geht.

Russische Truppen in der Grenzregion zur Ukraine, Krisengespräche zwischen Staatsoberhäuptern, Diskussionen um Waffenlieferungen - und die Frage: Kommt es zu einem bewaffneten Konflikt in der Ostukraine? Die aktuellen Meldungen rund um den Ukraine-Konflikt sorgen auch in der ukrainischen Community in Hessen für Unbehagen. Wir haben mit Ukrainerinnen und Ukrainern gesprochen.

"Jeder fragt sich, wie es weitergeht"

Stepan Rudzinskyy, Vorsitzender des Ukrainischen Vereins Frankfurt. Bild © privat

Stepan Rudzinskyy lebt seit 17 Jahren in Deutschland, davon über zehn Jahre in Hessen. Er ist im Vorstand des Ukrainischen Vereins Frankfurt.

"Es ist eine Sorge in Wellen, die in der Zeit zwischen 2013 und 2014 verstärkt war. Jede Familie war irgendwie betroffen - entweder direkt, oder mit Nachbarn und Bekannten, die gefallen sind. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende, sie spitzt sich gerade weiter zu.

Jeder fragt sich, wie es weitergeht und ob es nicht doch eskaliert. Man hat Sorge, dass die Verwandten, die dort geblieben sind, betroffen sein werden.

Von der deutschen Politik würden wir erwarten, dass sie etwas moralischer und konstruktiver gegenüber der Ukraine ist. Moralischer in der Hinsicht, dass jemand, der Hilfe braucht, auch unterstützt wird. Zum Teil passiert das: Deutschland beteiligt sich daran, ein Krankenhaus für Soldaten in der Ukraine aufzubauen - dafür danken wir.

Andererseits hört man, dass Deutschland Waffenlieferungen blockiert. Das ist aus unserer Sicht auf Dauer nicht konstruktiv. Viele in der Ukraine sind empört, weil man sich mehr Einheit gewünscht hätte."

Weitere Informationen Das ist zuletzt passiert Die ukrainische Regierung in Kiew befürchtet einen Einmarsch russischer Truppen im Osten des Landes.

Die NATO will ihre Truppenstärke in Osteuropa ausbauen und die Ukraine unterstützen.

ausbauen und die Ukraine unterstützen. Deutschland bekundet Solidarität mit der Ukraine und will 5.000 Militärhelme, aber keine Waffen liefern.

liefern. Deutschland und Frankreich moderieren Gespräche zwischen Russland und der Ukraine - die Beratungen bleiben aber bisher ohne Durchbruch. Ende der weiteren Informationen

"Man hat es die ganze Zeit im Hinterkopf"

Nataliya Möser lebt in Taunusstein und kommt aus der Ukraine. Bild © privat

Nataliya Möser lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Taunusstein (Rheingau-Taunus) und ist seit 2001 in Deutschland. Sie hat einen russischen Vater, ist aber in der Ukraine geboren.

"Die Situation ist auf einer Skala von eins bis zehn gerade bei neun, würde ich sagen. Es ist schon belastend, man hat es einfach die ganze Zeit im Hinterkopf.

Ich tausche mit meiner Schwester und meinen Eltern Nachrichten aus, wir diskutieren mögliche Szenarien - so beruhigen wir uns und unterstützen uns gegenseitig. Wir sind besorgt, aber meine Familie macht das Beste daraus. Gefasst bleiben. Man kennt es ja schon aus früheren Zeiten. Dann wird geguckt, wo der nächste Keller ist. Und man tauscht mit Freunden aus, was im schlimmsten Fall zu tun ist.

Viele Ukrainer machen das übrigens, zumindest in meiner Familie, mit Humor. Irgendwo will man es nicht wahrhaben, aber die Situation ist schon sehr angespannt. Meine größte Befürchtung ist, dass es zu Angriffen kommt - wie vor acht Jahren - und wir dann hier von Deutschland aus untätig zugucken.

Ich bin zwar streng genommen keine Ukrainerin, weil mein Vater aus Russland stammt. Aber ich liebe die Ukraine von ganzem Herzen. Es ist ein weltoffenes, friedliches Land mit einer ganz langen Geschichte, das in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht hat. Ich wünsche mir jetzt, dass man sich entschlossen an die Seite der Ukraine stellt. Es gibt ein großes Land, das ein kleines Land bedroht. Sich da auf die Seite des Schwachen zu stellen - das ist für mich Humanität."

"Mir macht der Informationskrieg Sorge"

Olena Sytnyk arbeitet an der Uni in Frankfurt und kommt aus der Ukraine. Bild © privat

Die 27-jährige Olena Sytnyk ist in Krywjy Rih in der Ukraine geboren und aufgewachsen. Sie hat in Deutschland studiert und arbeitet als Deutschlehrerin am Sprachenzentrum der Goethe Universität Frankfurt.

"Es gibt viel Panik in den sozialen Netzwerken. Vor allem unter jungen Menschen, die Nachrichten auf Englisch oder Deutsch lesen können. Ich habe auch viele russische Freunde, die meinen, dass Russland sich auf einen Krieg vorbereiten müsse, den der Westen plant. Das ist so ein Quatsch.

Mir macht dieser Informationskrieg in Russland Sorge. Meine russischen Freunde fragen mich, ob ich ihnen vertrauenswürdige Quellen nennen kann. Und ganz ehrlich: Das kann ich nicht. Ich muss ganz viel auf Ukrainisch, Russisch, Deutsch und Englisch lesen und selbst analysieren, wo die Wahrheit ist.

Wirklich große Sorgen macht mir diese Unsicherheit. Ich weiß nie, ob ich in die Ukraine fahren und meine Freunde sehen kann oder nicht. Das letzte Mal war ich Silvester in Kiew. Da war alles ziemlich ruhig. Viele ältere Leute, die keine ausländischen Nachrichten lesen, sagen, dass man ruhig bleiben soll.

Die jungen Leute finden es überhaupt nicht in Ordnung, dass Panzer auf der russischen Seite an der Grenze stehen - das denke ich auch. Es ist nicht normal. Sehr viele Ukrainer sagen, Deutschland soll auch Waffen an die Ukraine liefern. Aber je mehr Waffen, desto wahrscheinlicher, dass mehr Menschen sterben. Gerade weiß ich es einfach nicht: Vielleicht wird alles gut, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sterben noch tausende Leute, vielleicht nicht. Dieses 'Vielleicht' - das ist wirklich schwer."

"Ein Krieg wäre das Schlimmste"

Viktoria von Rosen kommt aus Kiew. Bild © privat

Viktoria von Rosen ist 48 Jahre alt. Sie kommt ursprünglich aus Kiew und lebt seit 2017 in Frankfurt. Von Rosen ist Vizepräsidentin der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft.

"Natürlich bewegen mich die Nachrichten über mein Heimatland sehr. Es ist eine tiefe, emotionale Bindung, zumal meine Eltern, meine Schwester und viele Freunde in der Ukraine leben. Ich habe täglich Kontakt zu ihnen und teile die Sorge mit ihnen um Sicherheit und Frieden. Alle wollen in Frieden weiterleben.

Zuletzt war ich Anfang Dezember in Kiew. Es klingt vielleicht komisch, aber die Menschen leben weiter, arbeiten weiter und bleiben weiter positiv - solange es geht. Acht Jahre Krieg sind sehr lang. Diese große Spannung kostet Nerven und Kraft. Junge Leute in der Ukraine kennen nur noch diese Instabilität, das braucht wirklich kein Mensch. Trotzdem sind die Menschen bereit, die Interessen und die Unabhängigkeit ihres Landes zu verteidigen.

Dass ein Krieg ausbrechen könnte, wäre das Schlimmste. Deutschland hat eine eigenständige Verantwortung gegenüber der Ukraine. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941 hat mein Land am Herzen getroffen. Die Ukrainer waren weitgehend zerstört. Es geht ja um Verteidigung. Dabei sollte Deutschland sehr rasch helfen.

Die Bevölkerung in der Ukraine braucht keine Eskalation, sie braucht Unterstützung. Wie sagt man? 'Wenn du Frieden willst, musst du zu Krieg bereit sein.' Das bedeutet nicht, dass wir Krieg wollen, aber es bedeutet, sich zu schützen."

"Es ist wie ein Albtraum"

Tatyena Hirsch Bild © hr

Die 51-jährige Tatyena Hirsch ist Ukrainerin und Sozialarbeiterin in Fulda.

"Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sich der Konflikt so zuspitzt. Es ist wie ein Alptraum. Wir sind doch alle Brüder und Schwestern in diesem Erdteil. Ich habe Verwandte in der Ukraine. Sie sind in Panik. In Medienberichten wird schon empfohlen, wie man sich im Ernstfall verhalten soll und was man bei einer Flucht in den Koffer packen sollte.

Es ist ein politischer Konflikt um Macht, die Ausdehnung der NATO im Osten und um die Gas-Pipeline. Putin will Druck ausüben und nicht an Einfluss verlieren. Ich glaube aber nicht, dass er weitergeht und es Krieg gibt. Wir haben schon genug Landstriche an Russland verloren, zum Beispiel die Krim. Ein Krieg würde Russland auch viel Geld kosten. Es wird politische Wege geben, um die Katastrophe zu verhindern.

In meinem Bekanntenkreis führt der Konflikt in Alltagsgesprächen zwischen Menschen aus der Ukraine und Russland nicht zu Ärger. Wir haben gelernt, Meinungen zu akzeptieren, tolerant zu sein. Wird es bei dem Thema brenzlig, hören wir lieber auf, darüber zu reden. Wir können das Weltgeschehen nicht ändern. Wegen Corona gibt es derzeit ohnehin kaum Möglichkeiten zum Austausch und wenige Treffen, bei denen man darüber diskutieren könnte."

"Wozu sollten unsere slawischen Brüder sterben?"

Elijah arbeitet in der IT-Branche in Frankfurt und kommt aus Lugansk. Bild © privat

Elijah (31) lebt seit zehn Jahren in Frankfurt und arbeitet in der IT-Branche. Er kommt ursprünglich aus Lugansk in der Ostukraine. Die Region ist besonders vom bewaffneten Konflikt betroffen.

"Ich fliege mindestens einmal pro Monat in die Ukraine - nach Charkow, Kiew oder Lemberg, ich habe da überall Freunde. Und es funktioniert. Ich würde sagen, für uns ist es gerade nichts Neues. Die Eskalationen gab es schon immer. Die Ukrainer leben schon seit acht Jahren in einem solchen Zustand.

Meine persönliche Vermutung ist: Russland wird nicht attackieren und gegen die Ukraine einen direkten Krieg anfangen. Es würde für Russland zu wirtschaftlichen Problemen führen und die Innenpolitik destabilisieren, wenn tausende russische Soldaten getötet würden. Ihre Familien werden fragen: Wozu sollten Sie sterben? Es sind unsere slawischen Brüder, mit denen wir uns sehr gut verstehen - sowohl auf ukrainischer, als auch auf russischer Seite.

Mich besorgt, dass Europa von Putin in vielen verschiedenen Bereichen gekauft wurde - und diese Uneinigkeit. Von Deutschland sieht man leider keine richtigen Schritte. Deutschland blockiert sogar die Waffenlieferungen aus Estland - das besorgt mich und das macht mich auch traurig.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Ukraine die gleiche Chance wie Russland verdient, akzeptiert zu werden. Bis jetzt ist alles, was die Ukraine bekommt 5.000 Helme - unglaublich."

"Chancen auf Frieden nur fifty-fifty"

Olena Krämer-Bova Bild © privat

Olena Krämer-Bova (51) ist gebürtige Ukrainerin und arbeitet als Erzieherin in Rodgau (Offenbach).

"Der Konflikt verängstigt mich sehr, weil in der Ukraine Teile meiner Familie und viele Freunde leben. Mir macht große Sorgen, dass es zum Krieg kommen kann. Deswegen schaue ich auch aus der Ferne jeden Tag auf das dortige Geschehen. Ich hoffe, dass Krieg vermieden wird und die Politiker mit Verhandlungen eine Katastrophe verhindern können. Aber ich glaube, dass die Chancen auf Frieden nur fifty-fifty stehen.

Da auch Familien-Mitglieder von mir in Russland leben, ist sehr viel Unruhe in der Familie. Die einen sind empört darüber, was die anderen sagen. Die Russen haben das Gefühl, dass ihnen die Nato zu nahe rückt. Deswegen haben sie Truppen an die Grenze verlegt. Es ist ein Machtkampf zwischen den Mächtigen um strategische Interessen auf dieser Welt. Der Konflikt kann nur diplomatisch und politisch gelöst werden."

Weitere Informationen Der Ukraine-Konflikt Seit Massenprotesten 2013 und der Annexion der Krim-Halbinsel durch Russland, die aus Sicht westlicher Staaten völkerrechtswidrig war, ist der bewaffnete Konflikt in der Ostukraine nicht zur Ruhe gekommen. Vor Ort stehen sich prorussische Separatisten und das ukrainische Militär gegenüber.

Die vereinbarte Waffenruhe wird immer wieder gebrochen. Nach UN-Angaben sind in dem Konflikt bereits über 13.000 Menschen ums Leben gekommen.

Auf internationaler Ebene herrschen zunehmend Spannungen zwischen Russland und den NATO-Mitgliedsstaaten, die sich auf die Seite der Ukraine gestellt haben.

Im Frühjahr 2021 hat Russland vermehrt Truppen an der ukrainischen Grenze positioniert. Seitdem hat sich der Konflikt weiter zugespitzt. Ende der weiteren Informationen

Protokolle: Pia Stenner und Jörn Perske