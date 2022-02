Ukrainer in Hessen berichten: "Es fühlt sich an wie das Ende der Welt"

Viele Menschen in Hessen, die aus der Ukraine kommen, verfolgen den Kriegsbeginn in ihrer Heimat mit Schrecken. Vier von ihnen erzählen hier, wie sie um Familie oder Freunde bangen.

Russische Panzer, die in die Ostukraine eindringen, Krisengespräche zwischen Staatsoberhäuptern, Menschen, die aus dem Land fliehen. Die Meldungen zu den militärischen Angriffen auf ihr Heimatland versetzen Ukrainerinnen und Ukrainer in Hessen in Angst und Sorge. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen.

Iryna Lanza: Wir müssen zusammenhalten - auch mit den Russen

Iryna Lanza Bild © hr

Iryna Lanza lebt seit acht Jahren in Frankfurt. Ein Teil ihrer Familie lebt im Westen der Ukraine, einige ihrer Freunde leben in Kiew.

"Ich wurde heute von meiner besten Freundin durch eine SMS aufgeweckt - nachts, als die ersten Bomben eingeschlagen sind. Sie wohnt in Kiew und hat erzählt, dass sie dann sofort aufgestanden ist, alles gepackt hat und mit ihrer Familie aus der Stadt geflohen ist - in eine kleinere Stadt, wo sie ursprünglich herkommt.

Sie hat erzählt, dass die Menschen dort versuchen, nicht in Panik zu geraten. Und meine Eltern haben erzählt, dass sie heute Morgen ein paar Lebensmittel einkaufen wollten, im Supermarkt aber kaum noch etwas übrig war. Für mich fühlt es sich gerade an wie das Ende der Welt. Das wünsche ich keinem, so etwas zu erleben. Dass man um die eigene Familie fürchten muss. Wir haben in den letzten Jahren viel Schlimmes erlebt, aber das war nichts im Vergleich zu dem, was jetzt passiert. Das muss aufhören.

Wir müssen irgendwie alle zusammenhalten - vor allem auch mit dem russischen Volk. Es gibt genug Menschen in Russland, die verstehen, was passiert, und das gerade nicht für gut heißen, die auch dagegen protestieren."

Elijah: Meine Familie ist in den Keller geflüchtet

Elijah Bild © privat

Elijah lebt seit zehn Jahren in Frankfurt und arbeitet in der IT-Branche. Er kommt ursprünglich aus Lugansk in der Ostukraine. Die Region ist besonders vom bewaffneten Konflikt betroffen. Er will nicht erkannt werden, aber seine Eindrücke hier schildern.

"Bevor ich am Montag den Live-Stream von Putin (gemeint ist die Rede des russischen Präsidenten, in der er der Ukraine das Existenzrexcht absprach, d. Red.) gesehen habe, hätte ich höchstens erwartet, dass es in einzelnen Regionen zu Eskalationen kommen könnte. Aber jetzt sehen wir, dass doch alles anders ist. Ich habe Familie und viele Freunde in der Ukraine. Sie erzählen, dass große Städte angegriffen werden und Flughäfen zerstört werden. Die Russen marschieren mit Panzern und Helikoptern ein.

Meine Familie hat erzählt, dass sie in den Keller geflüchtet sind, weil sie nicht wissen, was sie zu erwarten haben. Sie haben sich für ein paar Tage mit dem Nötigsten versorgt und nun müssen sie abwarten, wie sich alles entwickelt.

Die meisten meiner Freunde wollen aber nicht fliehen. Sie wollen das Land verteidigen und haben sich in den letzten zwei Monaten entsprechend vorbereitet. Ich bin daher schon sehr besorgt und gestresst. Wir haben hier in Deutschland auch eine große Community und versuchen jetzt, wenigstens in der Nähe irgendwie zu helfen und uns gegenseitig zu unterstützen. Ich werde heute Abend zum Beispiel an einer großen Demonstration in Frankfurt teilnehmen.

Wie es weitergeht, kann ich nicht abschätzen. Wir müssen jetzt abwarten. Ob Sanktionen gegen Russland helfen, weiß ich nicht. Wir müssen auf die Schritte von den USA, Großbritannien und der Europäischen Union warten. Meine Hoffnung ist, dass auch die russische Bevölkerung endlich mal auf die Straße geht und diesen Zirkus beendet. Im Großen und Ganzen muss es ja auch im Interesse Russlands sein, keinen Krieg zu führen."

Viktoria von Rosen: Es bringt nichts, in Panik zu verfallen

Viktoria von Rosen Bild © privat

Viktoria von Rosen kommt ursprünglich aus Kiew und lebt seit 2017 in Frankfurt. Sie ist Vize-Präsidentin der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft für Wissenschaft und Wirtschaft.

"Ich wurde heute am frühen Morgen um kurz vor 5 Uhr über die Geschehnisse informiert. Ich bin voller Trauer, Zorn, aber auch voller Entschlossenheit, den Menschen jetzt beizustehen. Dafür organisieren wir mit dem Deutsch-Ukrainischen Verein Frankfurt gerade eine Friedensdemonstration. Der Krieg ist das Schlimmste, was passieren kann, und stellt einfach das ganze Leben auf den Kopf.

Natürlich habe ich große Angst, das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich habe Familie, meine Eltern, Freunde und Bekannte in der Ukraine. So viele Gespräche wie in dieser Nacht hatte ich noch nie in meinem Leben. Die Situation ist sehr schlimm und schwierig.

Aber alle Kontakte, die ich in der Ukraine habe, bleiben erst mal dort, wo sie sind und versuchen, irgendwie Ruhe zu bewahren. Sie sagen: Jetzt in Panik zu verfallen, bringt nichts. Deshalb bleibt ihnen derzeit nichts anderes übrig, als sich gegenseitig zu unterstützen und zu versuchen, nicht in Panik zu verfallen. Natürlich mache ich mir aber sehr große Sorgen."

Olena Sytnyk: Meine Familie und Freunde wollen ihr Land verteidigen

Olena Sytnyk Bild © privat

Die 27-jährige Olena Sytnyk ist in Krywjy Rih in der Ukraine geboren und aufgewachsen. Sie hat in Deutschland studiert und arbeitet als Deutschlehrerin am Sprachenzentrum der Goethe-Universität in Frankfurt.

"Ich habe keine Ahnung, was ich wirklich tun kann. Meine Familie ist in Kiew. Um 4 Uhr sind sie von einer Bombe oder einer Rakete wach geworden. Da haben sie mir eine Nachricht auf Whatsapp geschrieben. Und da dachte ich: Das war's, vielleicht sehe ich meine Familie nie wieder. Dann haben wir telefoniert, und ich habe die Nachrichten gelesen. Auf Deutsch, Russisch, Ukrainisch, Englisch. Und ich habe so viele widersprüchliche Informationen gelesen - das ist einfach krass.

Die Regierung sagt wohl, wer möchte, könne nun auch Waffen bekommen und sich freiwillig in der Armee melden. Und ich war total überrascht. Ich dachte, meine Familie, Freunde und meine Bekannte würden mir jetzt sicherlich schreiben und um Hilfe bitten. Und ich habe schon nach Möglichkeiten hier in Deutschland gesucht.

Aber dann bekam ich die Nachricht, dass sie in der Ukraine bleiben werden und ihre Stadt und das Land verteidigen werden. Das macht mich irgendwie sehr stolz, aber andererseits bin ich auch einfach sprachlos. Das sind keine Soldaten. Das macht mich fertig. Ich mache mir natürlich sehr viele Sorgen."

Protokolle: Sophia Luft