Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während einer Demo auf dem Frankfurter Römer gegen den Krieg in der Ukraine per Livestream.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während einer Demo auf dem Frankfurter Römer gegen den Krieg in der Ukraine per Livestream. Bild © picture-alliance/dpa

Per Live-Schalte hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an Teilnehmer von Kundgebungen in Frankfurt und mehreren anderen europäischen Städten gewandt. Auch andernorts in Hessen demonstrierten Menschen für Frieden in der Ukraine.

"Wenn die Ukraine fällt, werden alle fallen", warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend während einer Live-Videoschalte, die unter anderem bei einer Kundgebung auf dem Frankfurter Römerberg gezeigt wurde.

Dort waren nach Polizeiangaben gut 2.000 Menschen zusammen gekommen, viele von ihnen mit ukrainischen Flaggen oder Kleidung in den ukrainischen Landesfarben gelb und blau.

Schweigeminute für Getötete

Selenskyj rief die unter anderem in Frankfurt, Paris, Bratislava, Vilnius, Prag und Tiflis versammelten Menschen zu einer Schweigeminute auf für die Männer, Frauen und Kinder, Soldaten, Polizisten und Zivilisten, die bisher seit dem Angriff Russlands auf das osteuropäische Land ums Leben kamen.

Wenn die Ukraine in diesem Konflikt siege, dann werde das auch der Sieg der ganzen demokratischen Welt sein, sagte Selenskyj. Der wie in seinen anderen Videobotschaften in olivgrün gekleidete Präsident bedankte sich auch direkt bei den Demonstrierenden: "Frankfurt und all die anderen Städte, die mitgemacht haben, heute seid ihr ein Teil der Ukraine." Schließlich verabschiedete er sich mit kämpferisch gereckter Faust und den Worten "Ruhm der Ukraine".

Rund 2.000 Menschen verfolgen auf dem Römerberg in Frankfurt am Freitagabend eine Video-Botschaft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Bild © picture-alliance/dpa

Zu der Demonstration vor dem Frankfurter Römer hatten die Bürgerorganisation Europa Union Frankfurt und die demokratischen Parteien im Römer aufgerufen. "Wir haben das innerhalb von zwei Tagen organisiert", sagte der Vorsitzende der Europa Union Frankfurt, Klaus Klipp, dem hr: "mit vielen Kontkten, mit Whatsapp, mit Instagram."

600 Demonstrierende in Hanau, Tausende in Kassel

Auch in anderen hessischen Städten demonstrierten Menschen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine, unter anderem in Kassel und Hanau. In Hanau kamen laut Polizei rund 600 Teilnehmer zu einer Veranstaltung auf den Marktplatz. In der gesamten Stadt sollten Gebäude in den ukrainischen Farben blau und gelb angestrahlt werden, darunter Schloss Philippsruhe und der Congress Park Hanau.

Das Fridericianum in Kassel am Freitagabend mit blau-gelber Beleuchtung. Bild © Stefanie Küster (hr)

In Kassel wurde das Museum Fridericianum am Abend blau und gelb angestrahlt, in der Innenstadt kamen auch hier Menschen zum Protest gegen den Krieg zusammen: Rund 3.500 Demonstrierende zählte die Polizei auf dem Friedrichsplatz.