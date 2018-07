Die Affäre um die Residenz von Ex-Bischof Tebartz-van Elst hat das Bistum Limburg eingeholt. Wegen teurer Umbaupläne verliert der Diözesanbaumeister seinen Job. Vor dem Arbeitsgericht erstritt er immerhin eine Abfindung - und einen Rüffel fürs Bistum.

Führungsjob behalten, zuletzt gut 9.000 Euro auf dem Gehaltszettel: Seine nicht unmaßgebliche Rolle bei der Errichtung der 31 Millionen Euro teuren Residenz von Ex-Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst war dem Diözesanbaumeister von Limburg nicht schlecht bekommen. Bei dem zurzeit laufenden Umbau der zweigeschossigen Privatsuite, die sich Tebartz einst in dem prächtigen Gebäude gegönnt hatte, sieht das wegen erneuter Geldverschwendung anders aus.

Der 53 Jahre alte Chef der kirchlichen Bauverwaltung wird Ende September dieses Jahres den Kirchendienst nach rund 25 Jahren unfreiwillig quittieren. Ein bitteres Ende? Zumindest wurde es nicht der unrühmliche und teure Abschied mit fristloser Kündigung und Regresszahlung, den das Bistum ihm ursprünglich bereiten wollte.

Für den Bischof tiefgestapelt

Ein Vergleich, den Bistum und Baumeister am Donnerstag vor dem Arbeitsgericht in Wiesbaden eingegangen sind, sieht vielmehr vor: eine ordentliche Kündigung, Freistellung und 8.600 Euro monatlich bis zum Dienstende. Dazu ein gutes Zeugnis und nicht zuletzt 100.000 Euro Abfindung.

Die Beteiligung am Bau der Bischofsresidenz und dem damit verbundenen Lug und Trug hatte das Bistum dem Mann noch erstaunlich gelassen durchgehen lassen. Für seinen damaligen Bischof hatte der Baumeister öffentlich bei den Baukosten für die Residenz um mehrere Millionen zu tief gestapelt – wider besseres Wissen und unter Druck, wie er sagte, als dann doch alles auflog.

Die fristlose Kündigung, gegen die der Diözesanbaumeister nun vor Gericht zog, kam erst in diesem Frühjahr.

Pflichtvergessener Alleingang?

Da der neue Limburger Oberhirte Georg Bätzing um keinen Preis in die Residenz einziehen wollte, sollte die seit Jahren leerstehende 285-Quadratmeter-Suite umgebaut und weitgehend Teil des benachbarten Diozesanmuseums werden.

Was nach diesem Umbaubeschluss geschah, wird wegen des Vergleichs vermutlich nie ganz geklärt werden. Gewiss ist: Schon wieder hatte die Kirche sich bei der Wohnung eine kostenträchtige Planung erlaubt. Die Version des Bistums: Es war ganz allein ein pflichtvergessener Diözesanbaumeister, der erneut in die Vollen ging.

Gegen alle Vorschriften und an den Gremien vorbei plante der Mann demnach ein 430.000-Euro-Projekt, wo auch 100.000 Euro hätten reichen müssen. Auch Aufträge vergab er demnach im Alleingang und ohne Vergleichsangebote einzuholen.

Richter: "Sehr sensible Materie"

Die Version des Baumeisters: Das Bistum war jederzeit ausreichend informiert, außerdem stand ja ein Gerüst gut sichtbar draußen an der Fassade. Und er selbst sei für sein Handeln mit den nötigen Vollmachten ausgestattet gewesen. Dass der Kirchenmitarbeiter seine Forderung nach einer Abfindung in Höhe von 340.000 Euro trotzdem fallen ließ, lag vor allem am Gericht.

In der Materie, die für das Bistum nach dem Tebartz-Skandal "sehr sensibel sei", war der Richter zur Einschätzung gekommen: Das größere Prozessrisiko in diesem Falle trage doch der Diözesanbaumeister, da er sehr wohl wichtige Pflichten verletzt habe – und durch die Beteiligung an der Bauaffäre schon vorbelastet sei.

Ganz eindeutig sei die Sache aber nicht, weil das Bistum offenbar eine Mitverantwortung trage. Demnach hat die Limburger Kirchenverwaltung nach dem Tebartz-Desaster zwar die Regeln verändert, um neuen Fälle von Verschwendung vorzubeugen. Den Beleg, diese neuen Regeln auch ausreichend kontrolliert zu haben, sei die Kirche im Verfahren aber schuldig geblieben.

Weiter geht's

Den zwischenzeitlich erlassenen Baustopp für den Umbau hat das Bistum inzwischen aufgehoben. Im Herbst sollen die Arbeiten beendet sein und rund 200.000 Euro gekostet haben - falls diesmal alles glatt läuft.