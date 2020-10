Der Konflikt um den Ausbau der Autobahn 49 in Mittelhessen hat sich zu Wochenbeginn in den Maulbacher Wald verlagert. Waghalsige Blockaden machten die Räumung für die Polizei zum heiklen Einsatz.

Nachdem in der vergangenen Woche die Rodungen im Herrenwald begonnen hatten, verlagerte sich am Montag das Geschehen in den Maulbacher Wald bei Homberg (Ohm). Auch dort sollten Bäume gefällt werden.

Aktivisten besetzten am Morgen einen Teil des Waldes. Das Motto: "Maul behalten, statt Maul halten". Mit Sitzblockaden und einer Barrikade aus Stämmen versuchten sie, die Rodungsarbeiten zu verhindern. Viele hingen an Seilen und Hängematten in den Bäumen. Zudem gab es eine Mahnwache.

Der Einsatz war für beide Seiten aufgrund der Manöver der Aktivisten heikel. So versuchten Kletterer der Polizei, eine Frau aus einer Hängematte in zehn Metern Höhe zu holen. Die Frau spielte währenddessen Flöte und sang Lieder. Am Boden wurde ein Sprungtuch ausgebreitet. Unter Protesten gelang es der Polizei schließlich, die Frau herunterzuholen.

Weitere Aktivisten lagen nach Informationen der Polizei unter Barrikaden von Baumstämmen. Fast zwei Meter hoch war das Holz aufgeschichtet, die Baustämme lagen kreuz und quer über den Menschen. Nach einiger Zeit konnten sie befreit werden. Das Polizeipräsidium Mittelhessen warnte: "Solche Konstruktionen sind gefährlich und können einstürzen."

Sitzblockaden und Tripods

Andere Autobahngegner hatten sogenannte Tripods errichtet. Dabei handelt es sich um drei Baumstämme, die zu einer Art Turm aufgestellt werden. Im oberen Teil hatten sich Personen mit Gurten und Schlaufen befestigt. Aus einer dieser Blockaden holte die Polizei einen Aktivisten heraus, der anschließend medizinisch versorgt werden musste. Laut Polizei war er entkräftet, aber nicht verletzt.

Am Nachmittag blockierten rund 100 Personen den Kreisel Berliner Straße/Marburger Straße in Homberg (Ohm). Bereits am Morgen hatte es eine einstündige Sitzblockade einer Süßwaren-Fabrik in Stadtallendorf gegeben. Außerdem wurde am Dannenröder Forst eine Baumaschine blockiert.

Insgesamt seien bei den Protesten am Montag fünf Personen in Gewahrsam genommen worden, um ihre Identität zu überprüfen, teilte die Polizei mit.

Am späten Mittag konnten die Rodungsarbeiten schließlich starten.

