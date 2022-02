Sollen Ungeimpfte an Corona-Behandlungskosten beteiligt werden?

Der Präsident des Bundessozialgerichts in Kassel hat vorgeschlagen, Ungeimpfte im Fall einer Covid-Behandlung zur Kasse zu bitten. Er hält das rechtlich zumindest für möglich - und eine Diskussion für notwendig. Der Vorstoß erntet Kritik und Ablehnung.

Videobeitrag Video Tragen Ungeimpfte bald ihre eigenen Covid-Kosten? Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Impfgegner sollten nach Einschätzung des obersten deutschen Sozialrichters nicht automatisch darauf vertrauen, dass das Gesundheitssystem stets für alle Kosten einer Covid-19-Erkrankung aufkommt. Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel, hält deshalb eine "angemessene Kostenbeteiligung" von Ungeimpften bei einer Krankenhausbehandlung für durchaus zulässig, wie er beim Jahrespressegespräch des BSG betonte. Denn diese Kosten wären im Falle einer Impfung vermeidbar gewesen, argumentierte der Jurist: "Solidarität ist keine Einbahnstraße."

KV: "Absurder Vorschlag"

Kritik erntete Schlegel für seinen Vorstoß unter anderem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Wenn Deutschland eine Beteiligung an den Krankenhauskosten für Ungeimpfte einführe, "dann brechen wir mit allen Grundsätzen", sagte Frank Dastych, Vorstand der KV Hessen. Das deutsche System sei schließlich auf Solidarität aufgebaut, eine gesetzliche Grundlage für den Vorschlag gebe es nicht. "Man wundert sich schon, dass so ein absurder Vorschlag vom Präsidenten des Bundessozialgerichts kommt", so Dastych.

"Das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen", bekräftigte Schlegel am Mittwoch gegenüber dem hr erneut sein Ansinnen. Er stelle nicht in Frage, dass alle Menschen, die erkrankten, behandelt werden müssten, so der BSG-Präsident. Er wolle lediglich eine Diskussion anregen, ob ein Impfverweigerer nicht auch Kosten verursache, die der Allgemeinheit angelastet werden. "Ein schwerer Fall einer Covid-Erkrankung kostet - wenn es erforderlich ist, dass jemand auf der Intensivstation künstlich beatmet wird - bis zu 200.000 Euro", sagte Schlegel. Hinzu kämen Folgekosten.

Schlegel hofft auf Abschreckung

Das Sozialgesetzbuch sehe nicht nur Solidarität, sondern auch Eigenverantwortung vor: "Ein Geimpfter hat alles getan, um seiner Eigenverantwortung gerecht zu werden", erläuterte Schlegel - ein Ungeimpfter eben nicht. Auch für eine mögliche Umsetzung und Diskussion im Bundestag machte Schlegel schon einen Vorschlag: Es gebe bereits die Regelung, dass Menschen, die nach Schönheitsoperationen oder Tattoos Krankenbehandlungen bekommen, an den Kosten beteiligt werden. Hier könne ein entsprechender neuer Paragraf eingefügt werden.

Den Effekt einer solchen Gesetzesänderung sehe er präventiv. Schlegel hofft auf eine "abschreckende Wirkung", die womöglich "den einen oder anderen klug werden" lasse. Menschen würden vielleicht doch nochmal über eine Impfung nachdenken, wenn der eigene Geldbeutel ins Spiel komme.

Arbeitsrechtler äußert doppelte Kritik

Als "überraschend" bezeichnete indes Arbeitsrecht-Professor Peter Wedde von der Frankfurt School of Applied Sciences den Vorschlag. Der Präsident des Bundessozialgerichts stelle das Solidaritätsprinzip im Gesundheitssystem in Frage. Außerdem würde ein starker Raucher etwa auch seine Gesundheit schädigen und werde bei Behandlungen nicht extra zur Kasse gebeten, so Wedde. Er halte den Vorstoß für "ganz schwierig". Es gelte Gleichbehandlung und bisher sei auch grob fahrlässiges Verhalten immer noch versichert.

Schwierig sei Schlegels Vorstoß aber noch aus einem anderen Grund: "Die höchsten deutschen Gerichte sollen sich neutral verhalten", sagte Wedde: "Das heißt nicht, dass ein Gerichtspräsident keine Position haben kann - nur die sollte dann schon so sein, dass jeder Verdacht der Voreingenommenheit ausbleibt."

FDP und Linke: Wie soll das funktionieren?

Auch aus der Politik kommt Ablehnung zu dem Vorschlag: Ungeimpfte an Covid-Behandlungskosten zu beteiligen, lehnt die FDP ab: "Wo wäre die Grenze zu anderen Krankheiten und Risikogruppen zu ziehen?", heißt es in einer Stellungnahme der hessischen Liberalen. Ähnlich sieht es die Linke: "Chemotherapie für Raucher nur auf eigene Kosten? Insulin nur noch für Schlanke? Nein, Gesundheit ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und muss allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehen", teilte die Partei dem hr mit.