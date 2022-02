Die Universität Marburg will im kommenden Sommersemester ab Mitte April wieder einen vollständigen Regelbetrieb in Präsenz ermöglichen.

Es werde mit der Veranstaltungsbelegung "von vor Corona" geplant, teilte Vizepräsidentin Korn in einer Mail an Studierende und Beschäftigte mit. Auch wenn diese Ankündigung angesichts der aktuell hohen Inzidenzen "wagemutig" klinge, machten die Prognosen der Inzidenzverläufe in den nächsten Wochen "Hoffnung auf Besserung", erklärte sie. Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht und 3G-Regel sollen bestehen bleiben.