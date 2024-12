Protest an Uni Marburg gegen hohe Kosten und Sparmaßnahmen

Semesterbeiträge, Mieten, Mensapreise: Studieren in Marburg ist teurer als in vielen anderen Unistädten. Rund 300 Studierende und Uni-Angestellte haben deswegen protestiert. Hier berichten Betroffene von ihren Sorgen.

Veröffentlicht am 09.12.24 um 17:54 Uhr

Rund 300 Marburger Studierende und Uni-Angestellte sind am Montag auf die Straße gegangen, um gegen Sparmaßnahmen an der Uni und steigende Kosten für Studierende zu protestieren. Organisiert wurde der sogenannte Bildungsprotest von einem Bündnis aus verschiedenen Hochschulgruppen und Gewerkschaften.

Das Bündnis kritisiert eine allgemeine Unterfinanzierung im Bildungsbereich, wie es heißt, aber auch, dass studieren in Marburg derzeit besonders teuer sei. Teilnehmende der Demonstration berichten bei hessenschau.de von ihren finanziellen Sorgen.

Semesterbeitrag einer der höchsten in Deutschland

Besonders ins Gewicht falle der Marburger Semesterbeitrag, den Studierende halbjährlich zahlen, etwa für Semesterticket und Verwaltungskosten. Mit 403 Euro ist er derzeit der höchste in Hessen und der dritthöchste deutschlandweit. Im kommenden Sommersemester soll er auf 420 Euro steigen.

Das Bündnis kritisiert zudem die aus seiner Sicht vergleichsweise hohen Mensapreise in Marburg und den fehlenden Wohnraum für Studierende. Auf Wartelisten des Studierendenwerks stünden hunderte Namen, heißt es.

Weitere Informationen Studentenstadt Marburg Mit etwa 4.500 Beschäftigten ist die Uni Marburg einer der größten Arbeitgeber der Region. Fast jeder dritte Einwohner studiert, was Marburg zu einer der Städte der mit dem höchsten Studentenanteil in Deutschland macht. Derzeit sind fast 22.000 Studierende eingeschrieben. Ende der weiteren Informationen

34 Millionen Euro weniger für Hessens Unis

Hinzu kommt Kritik an geplanten Mittelkürzungen für die hessischen Hochschulen durch das Land. Die Zuweisungen an die Hochschulen wurden im diesjährigen Nachtragshaushalt um 34 Millionen Euro reduziert.

Für 2025 werden weitere Einschnitte befürchtet. Das hatte bereits im Sommer zu hessenweiten Protesten an Hochschulen geführt und auch für Kritik von der Konferenz Hessischer Universitätspräsidien gesorgt.

Das Marburger Bündnis fordert nun erneut, den "Sparkurs an Hochschulen" zu beenden, wie es heißt. Zudem werden 100 Milliarden Euro als Sondervermögen des Bundes für Bildung gefordert.

Besonders am Fachbereich Archäologie sind die Zukunftssorgen groß Bild © Rebekka Dieckmann

"Wir holen uns die Uni zurück", hieß es unter anderem auf dem Demonstrationszug, der am Montagvormittag durch die Innenstadt zog. Aber auch: "Wir wollen Wohnheimplätze statt Kriegseinsätze."

Wie es Studierenden und Uni-Angestellten in Marburg derzeit geht, erzählen sie hier:

Myriell Fußer (33)

Weitere Informationen ...muss als Doktorandin Aufgaben von Hilfskräften übernehmen. Ende der weiteren Informationen

Myriell Fußer promoviert im Fachbereich Soziologie Bild © Rebekka Dieckmann

"Die Kürzungen im Hochschulbereich betreffen mich ganz direkt, weil ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie auch in der Lehre eingesetzt werde. In meinem Arbeitsbereich gibt es keine studentische Hilfskraft mehr, die uns unterstützen könnte.

Dadurch muss ich viele Aufgaben selbst übernehmen, die eigentlich durch Hilfskräfte erledigt werden sollten – Bücher einscannen zum Beispiel. Die Zeit fehlt mir dann für meine Promotion und die notwendige Vorbereitungszeit für die Lehre. Schon jetzt investiere ich oft 30 bis 40 Stunden pro Woche, obwohl ich offiziell nur 20 arbeite.

Ich merke das leider auch bei der Betreuung der Studierenden. Anfangs habe ich noch schriftliches Feedback zu den Hausarbeiten gegeben, aber aufgrund des Zeitmangels musste ich das aufgeben. Das finde ich problematisch, weil Feedback für gutes Lernen wichtig ist. Ich versuche jetzt, es mündlich zu geben, was aber auch nicht immer möglich ist."

Daniel (21)

Weitere Informationen ...hat vorher an einer anderen Hochschule studiert und sieht große Unterschiede bei den Kosten. Ende der weiteren Informationen

Daniel (21) legt jeden Monat Geld zur Seite für den Semesterbeitrag Bild © Rebekka Dieckmann

"Ich studiere jetzt in Marburg Lehramt, aber ich habe vorher Ingenieurwesen an einer anderen Uni studiert. Das war für mich nicht das Richtige, weshalb ich mich umorientiert habe. Ich merke jetzt einen großen Unterschied in den Kosten zwischen den Unis.

Vorher war ich in Hof (Bayern). Da war das Studium sehr modern organisiert, aber der Semesterbeitrag betrug trotzdem nur 126 Euro. Das Semesterticket hat zwar deutlich weniger umfasst als hier, aber ich fand das trotzdem fair und günstig.

Der viel höhere Semesterbeitrag in Marburg war dann schon ein großer Schlag für mich. Ich lege jetzt jeden Monat etwas dafür beiseite. Auch die Wohnungskosten sind hier spürbar höher. In der Innenstadt kosten WG-Zimmer rund 500 Euro. Ich wohne daher etwas außerhalb, was mich 340 Euro kostet. Es ist ein kleines, eher einfaches Zimmer, aber ich kann dadurch sparen."

Niklas Becker (31)

Weitere Informationen ... fürchtet um die Existenz seines Fachbereichs. Ende der weiteren Informationen

Masterstudent Niklas Becker sorgt sich um Qualität des Marburger Archäologie-Studiums Bild © Rebekka Dieckmann

"Wir kämpfen für den Erhalt der archäologischen Studiengänge in Marburg, die schon jetzt massiv von Kürzungen betroffen sind. Das betrifft insbesondere unsere Lehre und Forschung. Ganz konkret sind gerade zwei Stellen auf 50 Prozent gekürzt worden.

Es fehlen einfach langfristig finanzierte Stellen für Lehrende, die auch forschen können. Das beeinträchtigt die Qualität der Ausbildung, weil die Einheit von Forschung und Lehre dadurch nicht mehr gegeben ist.

Archäologie ist außerdem ein materialintensives, praxisorientiertes Fach, das auch Ausgrabungen umfasst. Aber ohne ausreichende Ressourcen wird uns eine moderne und umfassende Ausbildung verwehrt.

Für mich persönlich haben die geplanten Einsparungen zwar keine direkten Auswirkungen mehr, da ich mein Studium bald abschließen werde. Aber ich setze mich für die Studierenden ein, die nach mir kommen und in einem unterfinanzierten System studieren müssen. Und ich will natürlich auch, dass der Fachbereich hier weiter existieren kann."

Alara (20)

Weitere Informationen ...kann sich ein Studium in Marburg nur leisten, weil sie noch bei ihren Eltern wohnt. Ende der weiteren Informationen

Alara (20) studiert Ethik und Englisch auf Lehramt Bild © Rebekka Dieckmann

"Marburg ist eine großartige Stadt zum Studieren mit vielen Angeboten und einer tollen Atmosphäre, aber die hohen Kosten machen das Studieren hier schwierig. Glücklicherweise wohne ich noch bei meinen Eltern und wir kochen auch zusammen, was richtig schön ist. Ansonsten könnte ich es mir gar nicht leisten, in Marburg zu wohnen.

Ich finde diese ständigen Sparmaßnahmen bei der Bildung traurig. Bildung sollte eigentlich im Mittelpunkt stehen. Als junge Generation haben wir durch Bewegungen wie "Fridays for Future" versucht, uns Gehör zu verschaffen, aber die politischen Prioritäten scheinen woanders zu liegen.

Das ist bedenklich. Wenn man an der Bildung spart, betrifft das nicht nur uns Studierende, sondern das kann auch gesellschaftliche Auswirkungen haben, wie etwa mehr Konflikte und Spaltungen. Bildung ist der Schlüssel, um diese Probleme zu überwinden."