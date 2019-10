Nach der Absage des UN-Klimagipfels in Chile ist die Enttäuschung auf dem nach Südamerika fahrenden Segelschiff groß. Die Wiesbadener Studentin Clara von Glasow ist mit an Bord und wollte auf der Konferenz Anfang Dezember sprechen.

"Alle an Bord sind ziemlich schockiert von der Nachricht", sagte Clara von Glasow am Mittwoch. Chile hatte wegen der schweren Proteste im Land die Ausrichtung der Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November abgesagt. Der Klimagipfel sollte von 2. bis 13. Dezember in der chilenischen Hauptstadt Santiago stattfinden.

Auf dem Gipfel wollte von Glasow zusammen mit 33 anderen jungen Klimaaktivisten sprechen und Lösungen für eine neue, möglichst ressourcenschonende und mit geringem CO2-Ausstoß verbundene Art des Reisens entwerfen. Für hessenschau.de berichtete sie von ihrer Segelreise nach Südamerika.

Noch nicht klar, wie es weitergeht

Wie es nach der Gipfel-Absage weitergeht, ist noch unklar. "Wir haben noch nicht entschieden, was wir jetzt machen", sagte von Glasow. Das Schiff mit den Aktivisten befinde sich gerade bei den Kapverdischen Inseln. "Wir werden uns jetzt mehr Informationen besorgen und dann eine Entscheidung treffen, wie es für uns weitergeht."

Eventuell könnte auch eine direkte Rückfahrt nach Europa sinnvoll sein. Denn bei der Suche nach einer Alternative zum Gipfel in Chile richten sich die Blicke auch auf Deutschland - genauer gesagt auf Bonn, wo das UN-Klimasekretariat seinen Sitz hat. Bereits 2017 richtete die Stadt den Gipfel ersatzweise für den kleinen Inselstaat Fidschi aus. Für die Ausrichtung in Bonn sprachen sich unter anderem der BUND und die FDP aus.

Die jährlichen Treffen der Klima-Diplomaten dienen dazu, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens voranzutreiben. Vergangenes Jahr reisten mehr als 20.000 Teilnehmer ins polnische Kattowitz.

