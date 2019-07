Die Partei "Die Rechte" will in Kassel demonstrieren. (Archiv)

Die Partei "Die Rechte" will in Kassel demonstrieren. (Archiv) Bild © picture-alliance/dpa

"Die Rechte" darf am Samstag in Kassel demonstrieren

Rechtsextreme dürfen am Samstag in Kassel demonstrieren. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof am Freitag entschieden.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) wies eine Beschwerde der Stadt Kassel zurück, die die Veranstaltung der Partei "Die Rechte" im Zusammenhang mit der Ermordung des Regierungspräsidenten Walter Lübcke verhindern wollte. Es sei nicht erkennbar, dass durch die Versammlung eine Herabsetzung Lübckes drohe, teilte der VGH mit. Die Entscheidung ist unanfechtbar. (Aktenzeichen: 2 B 1532/19)

Zuvor hatte das Verwaltungsgericht das Verbot der Stadt aufgehoben, die daraufhin in die nächste Instanz ging. Laut dem Gerichtshof argumentierte die Stadtverwaltung, dass Lübcke verunglimpft werde, wenn sich Rechtsextremisten als Opfer der Presseberichterstattung darstellten. Mit der Demo will "Die Rechte" gegen eine angebliche mediale Vorverurteilung und Instrumentalisierung des Falls Lübcke protestieren.

Richter sehen keine Gefahr

Doch das bekundete Versammlungsthema "Gegen Pressehetze und Verbotsirrsinn!" lasse selbst keinen Bezug zu dem Mord erkennen, entschieden die Kasseler Richter. Sie sahen auch keine Gefahr für die öffentliche Ordnung. In Kassel werden am Samstag bis zu 500 Rechte und mehrere Tausend Gegendemonstranten erwartet.

Walter Lübcke (CDU) war am 2. Juni vor seinem Haus im Landkreis Kassel erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Der 45-jährige Stephan Ernst hatte die Tat gestanden und dann sein Geständnis widerrufen.

