Die Innenstädte müssen nun weitestgehend leer sein. So wie hier in der Barockstadt Fulda. Bild © Imago Images

Hessen hat wegen des Coronavirus weitere Maßnahmen zur Begrenzung sozialer Kontakte beschlossen. Ab Samstagmittag bleiben Restaurants und Gaststätten geschlossen. Zudem dürfen sich nur noch fünf Menschen zeitgleich treffen.

Restaurants und Gaststätten in Hessen sollen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ab Samstagmittag, 12 Uhr, geschlossen werden. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag in Wiesbaden mit. Die Regierung habe sich darauf in einer Sonder-Kabinettssitzung geeinigt.

Außerdem wurde die bisherige Obergrenze für Versammlungen von bislang 100 auf 5 Personen reduziert. Dadurch soll die Ansteckungsgefahr mit dem Virus so gut wie möglich eingedämmt werden. "Oberstes Ziel ist weiterhin, die Gesundheit der Menschen in Hessen zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", erklärte Regierungssprecher Michael Bußer.

Pressekonferenz im hessenschau.de-Livestream

In einer Pressekonferenz wollen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) ab 14.30 Uhr über die aktuellen Beschlüsse informieren. hessenschau.de, das hr-fernsehen und hr-iNFO übertragen live.

Bereits seit Mittwoch sind viele Geschäfte geschlossen, Lokale dürfen nur noch zu bestimmten Zeiten öffnen. Kinos, Museen, Sport- und Spielplätze sind ebenfalls dicht. Mitarbeiter der kommunalen Ordnungsbehörden überprüften bereits am Donnerstag, ob die Regelungen eingehalten werden.

Wie eine Stichprobe der Nachrichtenagentur dpa ergab, wurden bei den Kontrollen vereinzelt Läden zwangsgeschlossen. Auf die Verhängung von Bußgeldern verzichteten die Kommunen jedoch zunächst.

Eine Übersicht zu den Auswirkungen auf den Alltag der hessischen Bewohner gibt es hier.

Zwei Todesfälle in Hessen

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 im Land Hessen war am Donnerstag auf mehr als 700 gestiegen. Nach einem ersten Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion in Wiesbaden meldete am Donnerstagabend der Kreis Offenbach den Tod einer 89-Jährigen aus Mainhausen, die an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben sei.