Sperrstunde in Frankfurt doch erst ab 23 Uhr

Verschärfte Corona-Regeln Sperrstunde in Frankfurt doch erst ab 23 Uhr

Rückzieher bei den verschärften Corona-Regeln der Stadt Frankfurt: Kneipen und Restaurant dürfen eine Stunde länger öffnen als zunächst verkündet.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Frankfurt rudert zurück: Sperrstunde ab 23 Uhr [Audioseite] Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Von Freitag an herrschen in Frankfurt aufgrund der gestiegenen Zahl der Corona-Neuinfektionen verschärfte Regeln. Zunächst hatte die Stadt mitgeteilt, dass es ab 22 Uhr eine Sperrstunde geben soll. Wie der hr erfahren hat, gilt diese nun erst ab 23 Uhr.

Auf die nun doch etwas längeren Öffnungszeiten von Restaurants und Kneipen hat sich der Verwaltungsstab der Stadt am Donnerstag geeinigt. Demnach gibt es innerhalb der Frankfurter Stadtverwaltung rechtliche Bedenken.

Es könne nicht sicher belegt werden, dass die steigenden Corona-Zahlen hauptsächlich mit der Gastronomie zusammenhängen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Vor allem da es Ausbrüche in einer Flüchtlingsunterkunft und einem Pflegeheim gegeben habe. Zuvor hatte der Gaststätten-Verband Dehoga scharfe Kritik an der Sperrstunde geäußert.

Stadt äußert sich noch zu Alkoholverbots-Zonen

Die Stadt Frankfurt will an diesem Donnerstag bekannt geben, wie genau die verschärften Corona-Maßnahmen lauten. Unter anderem soll bekannt gegeben werden, auf welchen Plätzen ein Alkoholverbot gelten wird und wo Mund-Nase-Schutz getragen werden muss.

Die verschärften Regeln werden mit den gestiegenen Infektionszahlen begründet. In Frankfurt und anderen Städten und Gemeinden in Hessen nehmen die Infektionszahlen weiter zu.

In Frankfurt liegt die sogenannte Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) bei 47,7 - also knapp unter dem Wert von 50, ab dem die Warnstufe 3 mit verschärften Maßnahmen greift. In Offenbach liegt die Inzidenz inzwischen schon bei 52.

Sendung: hr-iNFO, 8.10.2020, 11 Uhr