Schüler an hessischen Grundschulen haben keinen Anspruch auf muttersprachlichen Kurdisch-Unterricht.

Wie das Verwaltungsgericht in Wiesbaden am Freitag mitteilte, steht es im Ermessen der Schulverwaltung, das Bildungsangebot zu organisieren. Ein verfassungsrechtliches Gebot für herkunftssprachlichen Unterricht gebe es nicht. Auch aus dem EU-Recht lasse sich ein solcher Anspruch nicht ableiten. Das Gericht wies die Klage einer Grundschülerin auf Unterrichtung in dem kurdischen Dialekt Kurmanci ab (Az. 6 K 1560/18.WI).