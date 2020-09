Der Verwaltungsgerichtshof hat Beschwerden von Gegner des Weiterbaus der A49 zurückgewiesen. Es bleibt bei zwei genehmigten Protestcamps im Dannenröder Forst. In Wiesbaden demonstrierten unterdessen Umweltschützer vor dem Landtag.

Umwelt- und Klimaschützer haben am Freitag in Wiesbaden gegen den Weiterbau der Autobahn 49 und die Rodung von Waldflächen für die Trasse protestiert. Bei Kundgebungen vor dem hessischen Landtag und dem Verkehrsministerium sowie bei einer Art Mahnwache zählten die Veranstalter etwa 300 Teilnehmer, die Polizei sprach von rund 180 Teilnehmern.

"Die-In" in Wiesbadener Innenstadt

Eine geplante Menschenkette durch die Innenstadt gab es nicht. Dafür hätte es mehr Teilnehmer gebraucht. Stattdessen zogen zwei Demonstrationen durch die Stadt. Beim Zusammentreffen der beiden Züge habe es einen "Die-In" gegeben, berichtete ein Sprecher der Organisatoren. Bei der Aktion seien die Protestierenden symbolisch sterbend zu Boden gegangen - um auf die geplante Rodung sowie das allgemeine Waldsterben aufmerksam zu machen.

Veranstalter der Proteste waren die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und die Gruppe Task Force Dannenröder Forst. Diese wollen damit die Rodung eines Teils des Forsts, eines Waldstücks bei Homberg (Ohm) in Mittelhessen, für den Bau der A49 verhindern. Die Autobahn soll Kassel und Gießen miteinander verbinden. Der geplante Teilabschnitt führt von Stadtallendorf zum Ohmtal-Dreieck.

RP genehmigt nur zwei Protestcamps

Um mehrere geplante Protestcamps gegen den Ausbau hatte es ein juristisches Tauziehen gegeben. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel bestätigte am Freitag das vom Regierungspräsidium (RP) Gießen verhängte Übernachtungsverbot in dem Camp in Stadtallendorf-Schweinsberg. Zudem wies der VGH zwei Beschwerden der Aktivisten gegen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Gießen ab.

Dieses hatte zuvor das Verbot zweier Camps in Homberg-Dannerod und in Kirtorf bestätigt. Das RP hatte die Camps nicht zugelassen, weil sie an der Bundesstraße 62 auf privaten Flächen beziehungsweise in einem Wasserschutzgebiet liegen. Auch ein Standort in Kirtorf-Lehrbach wurde nicht genehmigt. Dort sei ein Aufstellungsort für Rettungsfahrzeuge, hatte das RP argumentiert.

Somit bleiben den Protestierenden nur die vom RP genehmigten Camps in Stadtallendorf und Homberg/Ohm. Bis zu 500 Teilnehmer dürfen sich dort täglich von 8 Uhr bis 23 Uhr versammeln, Übernachten ist nicht erlaubt.

Anwalt schließt ungenehmigte Versammlungen nicht aus

Für Anwohner bleibt trotz des Richterspruchs eine gewisse Ungewissheit, was sich in den kommenden Tagen am Dannenröder Forst tun wird. Der Anwalt eines Anmelders von vier Camps hatte vor der Entscheidung erklärt, es sei durchaus möglich, dass sich außerhalb der genehmigten Flächen Menschen versammeln. Es handle sich bei den A49-Gegnern nicht um eine zentrale Gruppe, sondern um viele verschiedene Bündnisse.

Bürger und Kommunen hatten sich in der Vergangenheit bereits besorgt über die Protestveranstaltungen gezeigt und etwa Randale befürchtet. Sie wiesen außerdem daraufhin, dass der A49-Ausbau von Menschen in der Region auch durchaus befürwortet werde.

