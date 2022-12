Viele Anfragen an geplante Exil-Uni

Hochschule Viele Anfragen an geplante Exil-Uni

Die geplante Online-Universität für afghanische Studierende erhält viele Studienanfragen.

Seit der Gründungskonferenz in Frankfurt im Dezember 2021 hätten hunderte junge Afghaninnen und Afghanen Interesse bekundet, sagte der Initiator Ghawami am Freitag. Ein Konzept und 75 Lehrkräfte stünden bereit. Bisher gebe es aber keine Finanzierungszusage von Bund oder EU. Die geplanten 5.000 Plätze würden 30 Millionen Euro im Jahr kosten. Seit der Machtübernahme der Taliban ist das Studium in Afghanistan auf Technik und islamische Lehre beschränkt.