Viele Arztpraxen in Hessen am Mittwoch dicht

Protest Viele Arztpraxen in Hessen am Mittwoch dicht

Im Rahmen einer bundesweiten Protestaktion gegen geplante Sparmaßnahmen bleiben an diesem Mittwoch landesweit zahlreiche Arztpraxen dicht.

Durch Überlastung, hohe Energiekosten und Inflationsraten gerieten sowohl Kliniken als auch Praxen zunehmend an ihre Grenzen, teilte die Landesärztekammer am Dienstag in Frankfurt mit. Die Ärzte fordern bessere Rahmenbedingungen.