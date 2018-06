Mehr als die Hälfte der ehemaligen Bewohner eines geräumten Barackenquartiers im Frankfurter Gutleutviertel hat keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Nach einigen Nächten in einer Notunterkunft leben sie wieder auf der Straße.

Monatelang lebten rund 30 Menschen in improvisierten Hütten auf einer Industriebrache in Frankfurt. Ende Mai wurde das Elendscamp geräumt. Nun steht fest, dass es für einen Großteil der ehemaligen Bewohner der Baracken keine staatliche Hilfe geben wird. Das sagte eine Sprecherin des Frankfurter Sozialdezernats am Freitag.

Die Stadt hatte die 29 Campbewohner nach der Räumung Ende Mai in einer Notunterkunft untergebracht, während das Jobcenter Sozialleistungsansprüche prüfte. Nur zehn der Bewohner dürfen jetzt weiter in der städtischen Unterkunft im Ostpark bleiben, weil sie entweder anspruchsberechtigt sind oder die Prüfung noch im Gang ist. Alle anderen mussten die Unterkunft verlassen.

Hilfsverein geht von neuem illegalen Camp aus

Die meisten von ihnen sind rumänische Roma, die von Gelegenheitsarbeiten, dem Sammeln von Schrott und Pfandflaschen oder dem Verkauf weggeworfener Gegenstände auf Flohmärkten ihren Lebensunterhalt verdienten. Wo sich diese Menschen nun aufhalten, ist nach Angaben der Sprecherin nicht bekannt. "Sie sind entweder auf der Straße oder in ihrer Heimat", sagte sie. "Wir können nichts weiter tun." Insgesamt 13 der ehemaligen Quartiersbewohner, darunter eine schwangere Frau, hätten eine Rückkehrhilfe der Stadt in ihre Heimat angenommen.

Der Frankfurter Förderverein Roma dagegen sprach von nur sechs früheren Campbewohner, die noch in der Notunterkunft wohnen dürfen. "Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis eine neue Brache, ein neuer Platz oder ein leerstehendes Haus genutzt werden", sagte ein Sprecher des Vereins.