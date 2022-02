93 Schulleiterinnen oder Schulleiter und 107 Stellvertreter haben im vergangenen Herbst in Hessen gefehlt.

Das teilte Kultusminister Lorz (CDU)am Mittwoch in Wiesbaden mit. In allen Fällen, in denen eine Vakanz nicht vermieden werden konnte, sei eine Vertretung sichergestellt worden.

Wenn etwa jemand aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehe, sei das oft nicht vorher absehbar. Manchmal werde auf die Schnelle auch kein passender Bewerber gefunden.