Brennende Barrikaden am Rande des G20-Gipfels in Hamburg Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Großrazzia wegen der Hamburger G20-Krawalle: Bundesweit hat die Polizei 13 Wohnungen durchsucht. Schwerpunkt war das Rhein-Main-Gebiet, wo vier Männer festgenommen wurden.

Auf der Suche nach Verdächtigen im Zusammenhang mit den schweren G20-Ausschreitungen auf der Hamburger Elbchaussee vor einem Jahr hat die Polizei am Mittwoch insgesamt 13 Wohnungen in vier Bundesländern durchsucht: in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und in Hamburg. Schwerpunkt der Aktion war nach Angaben der Polizei Hamburg die Festnahme von vier jungen Männern im Rhein-Main-Gebiet.

Es handelt sich um einen 24-Jährigen aus Frankfurt sowie drei Männer im Alter von 17, 18 und 21 Jahren aus Offenbach. Die beiden jüngsten waren zur Zeit der Ausschreitungen noch Jugendliche. Alle vier sollen an den Krawallen eines schwarzen Blocks am 7. Juli 2017 im Hamburger Stadtteil Altona beteiligt gewesen sein.

Gewalt aus dem "Schwarzen Block"

Damals waren mehr als 200 meist vermummte Menschen durch die Straßen gezogen und hatten enorme Zerstörungen angerichtet. Scheiben gingen zu Bruch, Brandsätze wurden geworfen und 19 Autos gingen in Flammen auf. Die Täter gingen laut Polizei nach einem genauen Plan und gut organisiert vor. Ob die nun im Rhein-Main-Gebiet festgenommenen Männer auch bei den Vorbereitungen zu den Ausschreitungen halfen, müssten die Ermittlungen zeigen.

Insgesamt richtete sich die Razzia gegen 13 Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 60 Jahren. Ihnen werden Straftaten wie schwere Brandstiftung, schwerer Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung vorgeworfen.

Gegen die vier hessischen Verdächtigen lagen Haftbefehle des Hamburger Amtsgerichts vor. Dort sollten die Verdächtigen noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Eine weitere Durchsuchung während der Razzia am Mittwochmorgen fand in Rosbach vor der Höhe (Wetterau) statt.

Schwere Verwüstungen

Es sind einem Bericht des NDR zufolge die ersten Festnahmen wegen der Elbchaussee-Krawalle. Bisher lagen demnach einzig Haftbefehle gegen ausländische Verdächtige vor, die bislang nicht vollstreckt werden konnten.

Bei den Razzien wurden außerdem in Köln ein 32 Jahre alter Mann und eine 19 Jahre alte Frau festgenommen. Sie soll bei der Plünderung eines Supermarktes während der Krawalle mitgemacht haben, er wurde wegen einer Strafsache ohne Verbindung zum G20-Gipfel gesucht.

Umstrittene Öffentlichkeitsfahndung

Es ist nicht die erste Großrazzia dieser Art. Ende Mai erst hatten die Ermittler international zugeschlagen. Durchsuchungen gab es in Italien, Spanien, Frankreich und der Schweiz. Sie waren unter anderem mit den Ausschreitungen in Hamburg begründet worden.

Im Dezember hatten die Ermittler aus Mangel an weiteren Spuren eine erste, umstrittene Öffentlichkeitsfahndung nach 107 Tatverdächtigen gestartet. Insgesamt wurden dabei nach Angaben der Staatsanwaltschaft 35 Personen identifiziert. Gegen zwei der Verdächtigen sei Anklage erhoben und in einem Fall ein Strafbefehl beantragt worden.

Ermittlungen auch wegen Polizeigewalt

Zuständig für die Fahndungen ist die Sonderkommission "Schwarzer Block" in Hamburg. Sie besteht aus rund 150 Ermittlern. An den mehrtäigigen Ausschreitungen bei dem Gipfeltreffen waren laut Polizei insgesamt bis zu 6.000 Menschen beteiligt. Es laufen mehr als 3.000 Verfahren. Mehrere Täter wurden bereits verurteilt. Auch gegen Polizisten wird ermittelt.

Während des G20-Gipfels hatte es in der Hamburg tagelang schwere Krawalle gegeben. Dazu waren Gipfelgegner aus ganz Europa in die Stadt gekommen. Randalierer zündeten zahlreiche Autos an und plünderten Geschäfte. Hunderte Polizisten wurden verletzt und auch Demonstranten.

