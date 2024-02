Opfer des Anschlags sichtbar gemacht: Demonstrierende in Hanau

Vier Jahre nach dem rassistisch motivierten Attentat von Hanau sind in der Stadt mehrere tausend Menschen zu einer Gedenkdemonstration zusammengekommen. Sie forderten ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus.

Videobeitrag Video Tausende erinnern an Anschlagsopfer von Hanau Video Auf dem Marktplatz versammelten sich rund 5.000 Menschen Bild © Heiko Schneider (hr) Ende des Videobeitrags

Kurz vor dem vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau haben am Samstag mehrere tausend Menschen mit einer Demonstration an die Opfer erinnert und ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus gefordert.

Die Polizei sprach von etwa 5.000 Teilnehmenden, die Veranstalter von 8.000 Teilnehmenden. Sie versammelten sich im Stadtteil Kesselstadt in der Nähe eines der beiden Tatorte. Viele trugen Schilder mit Fotos und Namen der bei dem Anschlag ermordeten Menschen. Auf dem Marktplatz fand eine Kundgebung statt.

Audiobeitrag Audio So verlief die Gedenkdemonstration in Hanau Audio Auf dem Weg zum Marktplatz: Demozug in Hanau Bild © Stephan Loichinger (hr) Ende des Audiobeitrags

Aufgerufen zu der Demonstration hatte die Initiative 19. Februar, in der sich Angehörige und Betroffene des Anschlags sowie Unterstützer zusammengeschlossen haben.

Gedenkstunde am Jahrestag

Eine offizielle Gedenkstunde des Landes Hessen und der Stadt Hanau findet am Montag auf dem Hauptfriedhof der Stadt statt. In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43 Jahre alter Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version hieß es, dass beim Anschlag 2020 am Marktplatz in Hanau Schüsse gefallen waren. Das ist nicht korrekt. Wir haben die falsche Information entfernt und bitten um Entschuldigung.