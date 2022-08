Vier Prozent mehr Babys in Hessen

Die Zahl der Geburten in Deutschland ist im vergangenen Jahr gestiegen.

Laut Angaben des Statistischen Bundesamts von Mittwoch kamen rund 795.500 Babys zur Welt - 22.000 mehr als 2020. Die Geburten stiegen 2021 vor allem in den westlichen Bundesländern. Am stärksten war der Anstieg unter anderem in Hessen mit vier Prozent.