Ein-Personen-Haushalte sind die häufigste Wohnform in Hessen. Das gilt in Städten mehr als auf dem Land. Männer und Frauen leben allerdings in unterschiedlichen Lebensphasen besonders oft allein.

1,27 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr alleine in einem Haushalt gelebt. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag auf Basis von ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2023 mitteilte, waren das 41 Prozent der 3,1 Millionen Privathaushalte in Hessen.

In rund 33 Prozent lebten demnach zwei Menschen zusammen, in 12 Prozent drei Menschen. In 14 Prozent gab es vier oder noch mehr Bewohner.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Jüngere Männer und ältere Frauen häufiger alleinlebend

Insgesamt war der Anteil der Alleinlebenden in der Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen am niedrigsten. Die meisten alleinlebenden Männer in Hessen waren zwischen 18 und 34 Jahre alt (30 Prozent aller männlichen Alleinlebenden), gefolgt von den 50- bis 64-Jährigen (27 Prozent).

Bei den Frauen hingegen hatten Seniorinnen den größten Anteil: Mit 47 Prozent war fast jede zweite alleinlebende Hessin über 64 Jahre alt. Bei den alleinlebenden Männern traf dies laut den Statistikern nur auf etwa jeden Fünften zu. Insgesamt machte die Altersgruppe ab 65 Jahren mit 35 Prozent den größten Anteil aller hessischen Alleinlebenden aus.

Mehr Single-Haushalte in Städten

Insgesamt gesehen waren Menschen in Single-Haushalten in Großstädten häufig jünger als auf dem Land. Am höchsten war der Anteil Alleinlebender mit jeweils 49 Prozent in Frankfurt sowie Wiesbaden, Offenbach und Darmstadt.

Am wenigsten Menschen lebten in den Landkreisen Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg und Vogelsberg sowie Hochtaunus, Main-Taunus und Rheingau-Taunus allein (36 Prozent).

Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird.