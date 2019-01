Spitzenkoch steht für Kinder in Frankfurt am Herd

Bisher hat Waldemar Müller in hochkarätigen Restaurants gekocht. Jetzt arbeitet der 36-Jährige täglich in einer Frankfurter Kita. Mit seinen Gerichten sorgt er für leuchtende Augen, nicht nur bei Kindern.

Wenn Waldemar Müller in der Küche steht, wird er von vielen neugierigen Kindern beobachtet. Fast wie in einer Showküche stehen alle an der Scheibe und wollen zusehen, wie ihr neuer Spitzenkoch das Mittagessen für sie zubereitet. Unter den Blicken der Kinder nimmt der 36-Jährige einen riesigen Lachs aus und filetiert ihn. Dazu schneidet er frisches Gemüse und kocht jede Menge Kartoffeln. Denn auf dem Speiseplan des Lutherkindergartens in Frankfurt steht heute Lachspäckchen mit Meerettichcreme und Kartoffelpüree.

Auch die anderen Gerichte, die er diese Woche in dem Kindergarten zubereitet hat, klingen mehr nach hochwertigem Restaurant als nach normaler Kita-Kost: Kürbis-Risotto, Rote Beete-Salat oder selbstgemachte Grießflammerie mit Pflaumensoße.

Der Spitzengastronomie den Rücken gekehrt

Kein Wunder, denn Waldemar Müller hat die vergangenen acht Jahre in der Spitzengastronomie gearbeitet, unter anderem im Tigerpalast und im Holbeins in Frankfurt. Dass er diese Karriere beendete, hat familiäre Gründe. "Ich habe vor eineinhalb Jahren eine Tochter bekommen. Da war für mich klar, dass ich mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte. Aus diesem Grund musste ich der Gastronomie den Rücken kehren."

Kantinenküche statt Profi-Equipment: Für Müller kein Problem. Bild © hessenschau.de

Denn dort geht es stressig zu, 12- oder 13-Stunden-Tage sind keine Seltenheit. "Das möchte ich nicht mehr", sagt Müller. Deshalb bewarb er sich im Lutherkindergarten, als dort ein neuer Koch gesucht wurde. "Wir haben ein Probeessen mit den Bewerbern veranstaltet und die Kinder mitentscheiden lassen, welcher Koch es wird", erinnert sich der Kindergartenleiter Klaus Kunze. "Waldemar hat ein Risotto auf den Tisch gestellt, das einfach schon traumhaft aussah und super geschmeckt hat."

Beim Kochen kaum ein Unterschied

Seit September vergangenen Jahres kocht Waldemar Müller täglich für die 62 Kinder und für die Mitarbeiter des Kindergartens. Beim Kochen selbst mache er gar nicht so viel anders als vorher, sagt er. "Bei den Kindern muss ich einfach aufpassen mit den Gewürzen. Nicht zu viel Salz und Pfeffer, nicht zu scharf. Ansonsten koche ich ganz normal, wie ich für andere Gäste auch kochen würde."

Die frischen Lachs-Gemüse-Päckchen müssen noch in den Ofen. Bild © hessenschau.de

So gibt es für die Drei- bis Sechsjährigen auch mal Roast Beef oder Tafelspitz. Daran mussten sich die Kinder erst gewöhnen, aber inzwischen kommt es bei ihnen gut an. "Das Essen früher hat schon lecker geschmeckt, aber es war immer einfach, Nudeln mit Soße und solche Sachen", sagt die kleine Mia. "Waldemar macht jetzt schwierigeres Essen."

Kritik der Kinder wichtig

Großen Wert legt Waldemar Müller vor allem auf gute Produkte. 80 Euro Essensgeld zahlen die Eltern im Monat pro Kind, davon werden Lebensmittel und Personalkosten bezahlt. "Trotz der neuen Gerichte kommen wir damit bisher sehr gut hin", sagt Kindergartenleiter Kunze.

Neben der Qualität des Essens ist Müller vor allem die Rückmeldung der Kinder wichtig. "Ich gehe nach dem Essen durch die Gruppen und frage, wie es geschmeckt hat." Gemüse gehe oft schlecht weg, vor allem Pilze seien bei vielen Kindern unbeliebt. "Aber sie probieren sehr viel und essen immer mehr." Richtige Fans hat er auch schon, so wie die fünjährige Ava: "Wir mögen, was er kocht und schauen jeden Tag zu."

Durch eine Scheibe können die Kinder dem Koch zuschauen. Bild © hessenschau.de

Kindergartenleiter Kunze ist begeistert davon, wie der neue Koch die Kinder miteinbezieht. "Er lässt sie zwischendurch probieren und auch mal beim Gemüseschnippeln helfen." Schlechte Esser motiviere er und lobe sie, wenn sie etwas Neues probiert oder mehr gegessen haben als sonst. Auch die Eltern schauen oft schon montags begeistert auf den Menüplan der Woche, erzählt Kunze. "Einige haben schon nachgefragt, ob sie auch mal zum Essen vorbeikommen dürften."