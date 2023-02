Simon Birr betreibt neuerdings das Bepop, ein Jazz-Café in Ewersbach

Simon Birr betreibt neuerdings das Bepop, ein Jazz-Café in Ewersbach Bild © hr

Von der Kanzel in die Kneipe

Simon Birr war jahrelang Jugendpastor. Jetzt führt der Theologe eine Jazz-Kneipe in seinem Dorf Ewersbach und engagiert sich als Internet-Pastor.

Videobeitrag Video Pastor mit Kneipe Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Es ist viel mehr als ein Beruf, es ist eine Berufung: Pastor sein. Leicht ist es für Simon Birr deshalb nicht, als er nach zwölf Jahren als Jugendpastor feststellt: Es ist Zeit für eine Veränderung. "Aber man kann ja nicht ewig mit den Teens rumturnen", meint der 38-Jährige, "irgendwann wird das komisch." Außerdem hat Birr schon seit Jahren einen Traum, den er nun endlich umsetzen will: eine eigene Jazz-Kneipe führen.

Gemeinsam mit einem Freund mietet Birr ein Lokal im Ortskern von Dietzhölztal-Ewersbach an, einem 2.800-Einwohner-Dorf ganz am Rand des Lahn-Dill-Kreises. Dort schenkt er nun Apfelwein und Craftbeer aus und organisiert Jazz-Konzerte. Nur 700 Meter entfernt liegt die evangelische Freikirche, in der Birr bis vor wenigen Monaten noch angestellt war.

Er wollte ganz bewusst hier bleiben, sagt er, weiter im Ort. Er, der eigentlich als Hamburger Großstadtkind aufgewachsen ist, habe das Dorfleben lieben gelernt. "Und ich fühle mich immer noch hierhin berufen."

Mehr als eine Dorfkneipe

Das Bepop Strassebersbach soll keine klassische Dorfkneipe sein, betont Birr, sondern mehr als das: ein Jazz-Café mit kulturellem Schwerpunkt, ein Begegnungsort und eine Anlaufstelle für die Menschen im Ort. Viele Besucherinnen und Besucher kennt Birr aus seinen Jahren als Pastor, darunter manche der Jugendlichen, mit denen er in der Kirche zu tun hatte.

Ein Teenager berichtet, er komme manchmal zum Hausaufgabenmachen her und nutze das kostenlose WLAN. Eine Jugendliche erzählt, sie fühle sich hier einfach wohl, man könne sich immer mit jemandem unterhalten. "Vor allem mit Simon", sagt sie. Auch Bürgermeister Andreas Thomas (parteilos) meint: Das Bepop sei ein Gewinn für Dietzhölztal. "Es ist gut, dass Simon weiterhin als Seelsorger für die jungen Leute da ist", sagt Thomas.

Wirt und Seelsorger

Simon Birr selbst sagt: "Ich bin der einzige Pastor in Hessen, der eine eigene Kneipe hat." Er hat zwar den Job in der Kirche an den Nagel gehängt, aber nicht seine christlichen Überzeugungen und auch nicht sein Selbstverständnis als Pastor. "Mein Glaube gehört zu meiner Identität. Ich bin überzeugt, dass Jesus Christus auch heute eine Relevanz hat", sagt er.

Er bekomme viele schwierige Situationen mit: Menschen, die am Rande des Lebens stehen, die mit Tod und Leid konfrontiert werden. "Und ich erlebe immer wieder, wie die christliche Botschaft eine Hilfe sein kann."

Birr will auch in Zukunft für seelsorgerliche Gespräche zur Verfügung stehen. Außerdem bleibt er Pastor seines Freikirchen-Verbundes - wenn auch ohne festes Amt in einer Kirche. Er kann als freier Pastor weiterhin zum Predigen eingeladen werden und auch Beerdigungen und Hochzeiten durchführen.

Glauben im Internet vermitteln

Ins Gespräch über die großen Fragen des Lebens will Birr aber in Zukunft nicht nur hinter dem Zapfhahn kommen, sondern auch im Internet: Seit einigen Jahren betreibt er einen Youtube-Kanal und einen Blog , wo er theologische Themen bespricht. Diese Arbeit will er ausbauen.

Simon Birr betreibt einen Youtube-Kanal und einen Blog zu christlichen Themen. Bild © Screenshot/Youtube

Auch in einem digitalen Kirchen-Projekt will der Pastor sich weiter engagieren: der Beta-Kirche, einem Zusammenschluss von jungen Christen, die per App einladen zu Online-Gottesdiensten, virtuellen Gebetstreffen, persönlichen Austauschrunden. "Nur ganz wenige Gemeinden haben sich die Frage gestellt: Wie kriegen wir Inhalte produziert für die Menschen, die unser Haus niemals betreten würden?", meint Birr.

Pastorsein aus Berufung

Simon Birr ist überzeugt: Der Glaube gehört mitten rein ins ganze Leben, also auch mitten ins Dorf und mitten ins Internet. "Ich bin überzeugt, dass wir als Kirche große Kraft haben, eine Rolle zu spielen, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen und Hoffnungszeichen zu setzen." Gerade im digitalen Bereich gebe es aber noch viel zu tun für die Kirche.

Birr will sich in dieser Entwicklung weiter einbringen. Pastor sein, das bleibt seine Berufung.

Audiobeitrag Audio Pastor eröffnet Jazz-Kneipe Audio Simon Birr betreibt neuerdings das Bepop, ein Jazz-Café in Ewersbach Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen