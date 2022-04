Bei der Linkspartei in Hessen soll es jahrelang sexuelle Übergriffe gegeben haben. Die Linksjugend spricht von "knapp unter zehn Tätern". Unter Druck gerät auch die Bundesvorsitzende Janine Wissler.

In der hessischen Linkspartei soll es nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel jahrelang zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Es gebe Dokumente wie Chatverläufe, Fotos oder E-Mails sowie eidesstattliche Versicherungen von Betroffenen mit Hinweisen auf "mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur", berichtet das Magazin nach Gesprächen mit zehn Frauen und Männern. Bei Twitter wurden die Vorwürfe unter dem Hashtag #linkemetoo diskutiert.

Wissler weist Vorwürfe zurück

Eines der Opfer ist demnach eine heute 22 Jahre alte Frau. Sie bestätigte dem hr die im Spiegel geschilderten Übergriffe durch einen Fraktionsmitarbeiter, den sie als noch Minderjährige kennen gelernt hatte. Mehrmals habe sie damals das Gespräch auch mit der damaligen Fraktionschefin und heutigen Bundesvorsitzenden Janine Wissler gesucht, sei aber von ihr nicht ernst genommen worden.

Wissler wandte sich entschieden dagegen, dass "mir unterstellt wird, ich hätte irgendjemanden geschützt". Die heute 22 Jahre alte Frau habe ihr 2018 mitgeteilt, "dass sie ein sexuelles Verhältnis zu meinem damaligen Partner hatte." Nach dieser Offenbarung habe sie die Beziehung beendet. Bei keinem der darauf folgenden Kontakte mit ihr "wurde der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Gewalt erhoben", so Wissler.

In dem anderen Fall habe sie im November 2021 einen Instagram-Screenshot zugeschickt bekommen, erklärte Wissler. Darin habe eine ihr nicht persönlich bekannte junge Frau angegeben, "dass sie vor einigen Jahren durch ein Mitglied der Wiesbadener Linken sexuell missbraucht und durch ein Mitglied der Wiesbadener SPD sexuell belästigt worden sei". Wissler betonte, sie habe "sofort" gehandelt, als ihr derartige Vorwürfe bekannt geworden seien. Der Parteivorstand habe im Oktober 2021 eine Vertrauensgruppe eingesetzt, als Hilfsinstanz für Betroffene.

Der geschäftsführende Landesvorstand der Linken nennt in einer Stellungnahme die aktuelle Berichterstattung über die Vorwürfe sexualisierter Gewalt "schockierend". Die Partei habe Ende November 2021 Kenntnis davon bekommen und seitdem begonnen, "diese auf allen Ebenen aufzuarbeiten".

Solid-Sprecher spricht von "knapp unter zehn Täter"

Der Bundessprecher der Linksjugend solid, Jakob Hammes, bezeichnete auf Twitter die Vorwürfe als "erschreckend, aber nicht überraschend". Die Jugendorganisation hatte Opfer sexualisierter Gewalt aufgerufen, sich bei ihnen zu melden. "Seit Januar 2022 haben sich rund 25 mutmaßliche Betroffene sexualisierter Gewalt aus mehreren Landesverbänden der Linksjugend, auch aus Hessen, beim Awareness-Team der Linksjugend solid auf Bundesebene gemeldet", sagte Hammes gegenüber hessenschau.de.

"Neben Vorwürfen von sexuellen Übergriffen haben wir auch Vergewaltigung und Machtmissbrauch geschildert bekommen", sagte Hammes. Die Vorwürfe bezögen sich vor allem auf die letzten zwei bis drei Jahre. Auch die im Spiegel geschilderten Fälle zählten dazu. "Knapp unter zehn der mutmaßlichen Täter sind Mitglieder der hessischen Linken."

Vor allem Kreisverband Wiesbaden betroffen

Betroffen von den Vorwürfen sei vor allem der Kreisverband Wiesbaden. Hammes bezeichnete ihn als ein Paradebeispiel, wie es nicht gehen sollte. Die Aufarbeitung sei von Einzelpersonen aktiv unterbunden wurden. Auch beim Landesverband habe es Widerstand gegeben, "bis hin zu offenen Feindseligkeiten von einzelnen Personen aus dem Landesvorstand, die uns auch Parteiausschluss drohten."

In die geplante Awareness-Struktur des Landesverbandes hat Hammes "in der aktuellen Form kein großes Vertrauen": Die Linksjugend forderte "eine lückenlose Aufklärung und eine Auseinandersetzung mit den Machtstrukturen in Wiesbaden, sowie personelle Konsequenzen für Täter und Personen, die Täter geschützt haben oder Aufklärung behindert haben." Auch Sarah Dubiel, vom Jugendverband der Linken und Stadtverordnete in Wetzlar forderte Täter und Täterschützer auf, ihre Posten zu verlassen.