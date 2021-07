Lockerungen in Hessen - außer in Frankfurt und Darmstadt [Audioseite]

Bürgerinnen und Bürger in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 35 genießen seit Donnerstag neue Freiheiten. Weil Frankfurt und Darmstadt darüber liegen, sind dort neue Verordnungen nötig.

Keine Testpflicht und kein Impfnachweis mehr beim Restaurantbesuch, Veranstaltungen in Innenräumen bis zu 750 Personen und im Freien mit bis zu 1.500 Gästen: Das dürften diejenigen neuen Corona-Regeln sein, die für die meisten Hessinnen und Hessen die deutlichsten Veränderungen bringen. Aber was gilt wann und wer entscheidet darüber?

Die Bundesnotbremse, die dem Land und den Kreisen starre Grenzen setzte, ist Ende Juni ausgelaufen. Was in Hessen im Kampf gegen Corona gilt, regelt die Corona-Schutz-Verordnung (CoSchuV), die zuletzt am 19. Juli aktualisiert wurde (gilt ab 22. Juli) . Darin stehen unter anderem Regelungen wie das Krankenhaus-Betretungsverbot für Menschen mit Covid-19-Symptomen und die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler.

Was die CoSchuV nicht enthält, sind konkrete Regeln für Maßnahmen bei steigenden Infektionszahlen. Dies müssen die Kreise und kreisfreien Städte selbst regeln - wobei sie gehalten sind, sich am aktualisierten Eskalationskonzept des Landes zu orientieren. Anders gesagt: Das Land hat die unangenehme Entscheidung an die Kreise und kreisfreien Städte delegiert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt die zentrale Kennzahl - das schreibt das Eskalationskonzept fest. Allerdings lässt es den Kreisen die Möglichkeit, mit den Grenzwerten flexibel umzugehen: "In die erforderliche Gesamtabwägung sind darüber hinaus die Reproduktionszahl R, die Quote der Positiv-Testungen, der Impfstatus der Bevölkerung (v. a. der besonders gefährdeten Gruppen), der Anteil neuer Varianten sowie die Hospitalisierungsrate einzubeziehen." Auch sollen die Kreise unterscheiden, ob es sich um einen begrenzten Ausbruch handelt - beispielsweise in einem Pflegeheim - oder um eine diffuse Ausbreitung des Virus.

Zunächst deutete sich an, dass die Kreise diesen Interpretationsspielraum nutzen werden. Mit Frankfurt und Darmstadt lagen am Donnerstag, dem ersten Geltungstag der neuen Regeln, zwei Städte über der 35er Grenze. Darmstadt verwies noch am Mittwochabend auf hr-Anfrage auf die entspannte Lage in den Krankenhäusern und kündigte an, erst in der kommenden Woche über mögliche Einschränkungen entscheiden zu wollen - nur um dann am Donnerstag eine Allgemeinverfügung anzukündigen, die ab Freitag gelten solle. Frankfurt kündigte an, an den derzeit gültigen Beschränkungen festzuhalten und nicht wie vom Land vorgesehen zu lockern. Die entsprechende Allgemeinverfügung - mit dem Grenzwert von 35 - solle ab Freitag gelten. So kam es zur Situation, dass die gelockerten Bestimmungen zunächst auch in Frankfurt und Darmstadt galten - aber nur für einen einzigen Tag.

Folgende Übersicht kann deshalb nur zeigen, welche Grenzwerte erreicht wurden, und nicht, welche Regeln tatsächlich in den Kreisen gelten. Das legen die Kreise selbst in ihren Allgemeinverfügungen fest.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Das Eskalationskonzept des Landes sieht folgende Abstufungen in den Anti-Corona-Maßnahmen vor:

Begrenzung von Veranstaltungen auf 250 Personen (Innenräume) oder 500 Personen (Außenflächen)

Testpflicht bei Veranstaltungen und in Gastronomie-Innenräumen, in Spielhallen und in Hotels

Kontaktbeschränkung in der Öffentlichkeit: maximal zehn Personen oder Personen aus maximal zwei Hausständen; Kinder, Genesene und Geimpfte zählen nicht mit

Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen

Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, auf einzelnen Plätzen, in Fußgängerzonen und in Schulen auch im Unterricht

Homeoffice-Empfehlung

Begrenzung der Kundenzahl und Testempfehlung für den Einzelhandel

Begrenzung von Veranstaltungen auf 100 Personen (Innenräume) oder 200 Personen (Außenflächen)

In der Gastronomie: maximal zehn Personen oder Personen aus maximal zwei Hausständen; Kinder, Genesene und Geimpfte zählen nicht mit

Test- oder Nachweispflicht auch in der Außengastronomie

Hotels auf 75 Prozent Auslastung beschränkt; Testpflicht für Gäste zweimal die Woche

Testpflicht für Fitnessstudios und Kultureinrichtungen

Diskotheken und Clubs auch draußen nur mit Barbetrieb

Test- oder Nachweispflicht für Friseurbesuch und andere körpernahe Dienstleistungen

Kontaktbeschränkung in der Öffentlichkeit: Personen aus maximal zwei Hausständen; Kinder, Genesene und Geimpfte zählen nicht mit

Wechselunterricht an den Schulen

Test- oder Nachweispflicht im Einzelhandel

In der Gastronomie: Personen aus maximal zwei Haushalten; Kinder, Genesene und Geimpfte zählen nicht mit

Hotels auf 60 Prozent Auslastung beschränkt

Freizeiteinrichtungen und Kultureinrichtungen werden geschlossen - Veranstaltungen nur mit Personen aus maximal zwei Haushalten

Amateur- und Freizeitsport in der Halle und in Fitnessstudios nur mit Personen aus maximal zwei Hausständen; Kinder, Genesene und Geimpfte zählen nicht mit

Test- oder Nachweispflicht in Parks und Zoos

FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV, beim Friseurbesuch und anderen körpernahen Dienstleistungen

Schließung der Bordelle

Beschränkungen sollen dann wieder zurückgenommen werden, wenn die entsprechende Grenze fünf Tage in Folge unterschritten wurde.