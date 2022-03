Warum gibt es so viele Blutkrebsfälle in Marburg-Michelbach?

In einem Marburger Neubaugebiet sind in den vergangenen Jahren seltene Blutkrebs-Formen überdurchschnittlich häufig aufgetreten, auch bei jungen Menschen. Reiner Zufall? Betroffene und das Gesundheitsamt suchen Antworten.

Birgit Götz kämpft seit neun Jahren gegen Blutkrebs

Die Frage nach dem Warum treibt sie von Anfang an um: Im Jahr 2013 erkrankt Birgit Götz an Multiplem Myelom, einer sehr seltenen Blutkrebs-Form, die das Knochenmark betrifft und durchschnittlich bei Menschen mit rund 70 Jahren auftritt. Die Mutter von zwei Kindern ist erst 39 Jahre alt, sie raucht nicht, lebt gesund. "Natürlich hab ich mich gewundert", erzählt Götz. "Es gibt auch in meiner Familie keine Krebserkrankungen, die eine besondere Gefährdung zeigen."

2018 geht dann ihr Ehemann mit Halsschmerzen zum Arzt. Die verstörende Diagnose: Auch er hat Krebs. Bei ihm sitzt ein Tumor im Rachen, obwohl auch er eigentlich gesund, jung und Nichtraucher ist. Birgit Götz sagt: "Zwei Krebsfälle in der Familie, da fragt man sich natürlich: Ist irgendwas mit unserem Haus komisch? Mit der Luft? Oder mit unserem Garten?"

Der Familienvater wird direkt operiert - und stirbt vollkommen unerwartet an den Folgen einer Lungenembolie, nur eine Woche nach der Diagnose. Es ist ein Schock für Familie Götz, aber auch für viele Menschen in ihrer Nachbarschaft im Marburger Außenstadtteil Michelbach. "Aber Krebs gehört nun mal zum Leben dazu", sagt Götz sich damals. "Manche trifft es, andere nicht." Doch dann fällt auf: In ihrer Gegend trifft es auffällig viele.

Mehrere Familien betroffen

Michelbach-Nord ist Marburgs größtes Neubaugebiet: ländlich gelegen, ein Einfamilienhaus mit Garten grenzt ans andere. Vor allem junge Familien leben hier, man kennt sich. Und inzwischen weiß Birgit Götz: Ihre Familie ist längst nicht die einzige in der Nachbarschaft, in der Blut- und Immunzellenkrebs ein Thema ist. "Bei Freunden von mir ist sogar ein Ehepaar betroffen."

Die Häufung fällt schließlich auch einem Arzt auf, der vor zwei Jahren neu in den Stadtteil zieht. Der Arzt möchte anonym bleiben, doch er berichtet: "Ich habe gemerkt, dass ich auffällig viele Straßennamen aus meiner Nachbarschaft schon vorher kannte – und zwar aus unserer Patientenkartei."

Der Arzt stellt fest: In den vergangenen zwölf Jahren sind acht seiner neuen Nachbarn an seltenen Blutkrebsformen erkrankt. "Das erschien mir angesichts eines Wohngebiets mit rund 1.000 Einwohnern einfach zu viel." Der Arzt wendet sich ans Gesundheitsamt.

Landkreis Marburg-Biedenkopf sucht Ursachen

Seitdem ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf alarmiert. Denn: Auch das Krebsregister hat inzwischen die statistische Auffälligkeit bestätigt. "Angesichts der geringen Fallzahl könnte es auch ein Zufall sein", erklärt die Leiterin des Gesundheitsamts, Birgit Wollenberg. "Aber wir gehen trotzdem derzeit sehr aktiv allen möglichen Ursachen nach."

Wollenberg betont: Bei anderen Tumorerkrankungen wie etwa Brustkrebs sei keine Häufung festgestellt worden, auch nicht im Kinderkrebsregister.

Doch woran könnte die Häufung von Blutkrebs liegen? Im Ort kursieren viele Theorien. Das Neubaugebiet ist auf einer früheren landwirtschaftlichen Fläche gebaut worden, es hat einen eigenen Brunnen. Die Nitratwerte im Grundwasser sind schon jahrelang erhöht, in Michelbach hat sich deshalb eine Bürgerinitative gegründet. Und: Ganz in der Nähe gibt es viel pharmazeutische Industrie.

"Kein Grund, Michelbach fluchtartig zu verlassen"

Für den Michelbacher Arzt sind Umweltbelastungen durchaus eine denkbare Erklärung. "Es ist bekannt, dass diese Krebsarten zum Beispiel durch radioaktive Strahlung aus dem Gestein oder durch Gifte im Boden ausgelöst werden können." Besonders benzinartige Stoffe im Boden oder Wasser seien krebserregend, erklärt er. "Früher galt Leukämie zum Beispiel als typische Berufskrankheit des Tankwarts."

Dennoch betont auch der Arzt: Eine zufällige Häufung sei durchaus möglich. Auch er als Anwohner verfalle derzeit nicht in Panik. "Es ist gut, dass das untersucht wird, aber ich sehe zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt keinen Grund, Michelbach jetzt fluchtartig zu verlassen."

Wasser überprüft, Bodenproben stehen noch aus

Einige Ursachen hat das Gesundheitsamt bereits ausgeschlossen. Es wurden Brunnen und Trinkwasser beprobt, auch die Daten der letzten Jahre wurden neu überprüft, erklärt Amtsleiterin Wollenberg. Abgesehen vom Nitrat gibt es keine Auffälligkeiten. Auch geologisch und Altlasten betreffend sei über das Gebiet nichts Ungewöhnliches bekannt. Und dass krebserregende Stoffe von einem pharmazeutischen Unternehmen in die Umwelt gelangt sein könnten, hält das Gesundheitsamt für äußerst unwahrscheinlich.

Gesundheitsamtsleiterin Birgit Wollenberg sucht nach Ursachen. Bild © Rebekka Dieckmann

Auch der Standortbetreiber des nahegelegenen Pharma-Parks schließt das aus und betont: Man habe eine eigene Abwasserreinigungsanlage mit streng vom Regierungspräsidium überwachten, sehr sensiblen Warnmechanismen, die man auch selbst permanent im Blick habe. Es werde nicht mit radioaktiven Stoffen oder giftigen Gasen gearbeitet. Ohnehin würden die Pharma-Unternehmen weniger mit Chemikalien arbeiten, sondern hauptsächlich mit biologischen Stoffen.

Konkrete Bodenproben stehen in Michelbach allerdings noch aus. Gesundheitsamt und Regierungspräsidium sind derzeit im Austausch darüber, ob die Proben notwendig sind. Zusätzlich dazu will der Kreis nun die einzelnen Betroffenen kontaktieren und ihre Krankheitsgeschichten auf Parallelen oder Risikofaktoren überprüfen.

"Ich weiß sowieso, dass das Leben verletzbar ist und tödlich endet"

Birgit Götz hofft: Wenn es tatsächlich eine Umweltursache sein sollte, dann wenigstens eine, die man gut beheben kann. Und sollte es doch eine Zufallshäufung sein, könne die Untersuchung immerhin unbegründete Sorgen in der Nachbarschaft aus der Welt schaffen.

Warum ihr Mann so jung gestorben ist, darauf wird sie wohl keine Antwort finden: Sein Tumor gehört nicht zu den verdächtigen Krebsarten. Sie selbst hat sich nach Chemotherapie, Operation und Bestrahlung inzwischen gesundheitlich stabilisiert. Bis heute muss sie jedoch mit der unsicheren Lebensaussicht leben, dass der Blutkrebs jederzeit zurückkommen kann - mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei ihrer Krankheit bei zehn Jahren nach der Diagnose.

Besonders besorgt sei sie derzeit nicht. "Ich lebe ja schon seit neun Jahren in großer Unsicherheit, das wird dadurch nicht mehr." Halt finde sie in ihrem Glauben an Gott, sagt sie. "Ich weiß sowieso, dass das Leben verletzbar ist und tödlich endet." Für sie sei momentan wichtiger, so lange zu leben, wie ihre Kinder sie brauchen, als darüber nachzudenken, warum sie krank ist und ob daran vielleicht jemand Schuld trägt.