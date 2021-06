Die Corona-Regeln haben bei Menschen für Frust gesorgt. Bei einigen führt er zu Hass und Beleidigungen - angefeuert durch Chatgruppen, die den Querdenkern nahestehen. Im Kreis Limburg-Weilburg hat diese Stimmung am Ende zu einer Morddrohung geführt.

Videobeitrag Video zum Video Drohung gegen Schulamtsmitarbeiter [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Schock für die Mitarbeiter im Schulamt Weilburg (Limburg-Weilburg). Seit sie die strengen Corona-Schutzregeln umsetzen müssen, bekommen sie viel Kritik, aber auch Hass ab. Der traurige Höhepunkt wurde dann vor ein paar Wochen erreicht: Ein Mensch droht den Mitarbeitern sie umzubringen, falls die Coronamaßnahmen nicht sofort eingestellt werden.

Diese offene Morddrohung, die mit echtem Namen unterschrieben wurde, war zwar ein Einzelfall, dennoch ist Sprecher Dirk Fredl besorgt. "Wir alle versuchen im Moment das beste für die Schülerinnen und Schüler vor Ort zu erreichen und da ist es natürlich schon unerfreulich, wenn man dafür beschimpft, beleidigt und bedroht wird."

Der Hass schlägt aber nicht nur den Mitarbeitern in Limburg-Weilburg entgegen. Auch das hessische Kultusministerium teilt uns auf Anfrage mit, dass vor allem die Beraterinnen und Berater an den Telefon-Hotlines immer wieder mit Beleidigungen und Anschuldigungen zu kämpfen haben. Besonders wenn es um mögliche Impfungen für die Kinder geht: "Die Vorwürfe gehen in der Regel in die Richtung staatlich-gelenkte Zwangsimpfung und kommen aus der Ecke derjenigen, die auch die Masken- und Testpflicht abgelehnt haben."

Kritik entlädt sich im Netz

Drohungen, Beleidigungen, Hass: Die erlebt auch Lokaljournalist Mika Beuster aus Weilburg in letzter Zeit immer wieder. Jeden Tag, sagt er, bekomme er Mails oder anonyme Anrufe. Da wird er dann wahlweise "Missgeburt", "Schmierenjournalist" oder "Prostituierte der Regierung" genannt.

Er beobachtet die Querdenker-Szene in der Region seit längerem und hat sich durch seine Berichte im Weilburger Tageblatt dort unbeliebt gemacht. Beuster macht sich vor allem Sorgen um regionale Chatgruppen, zum Beispiel auf dem Messengerdienst Telegram, in denen verunsicherte Eltern auf Querdenker mit extremen Ansichten treffen.

Viele äußern auch verständliche Sorgen und Nöte

In diesen Gruppen tauschen sich hunderte Kritiker aus, vor allem wenn es um die Regeln wie Masken- und Testpflicht in den Schulen geht. Viele der Nutzer tun das in angemessener Form. "Das sind durchaus besorgte Eltern, die fürchten ihre Kinder könnten stigmatisiert werden, wenn sie einen positiven Coronatest haben. Oder Eltern die sagen, dass es die Konzentration stört, wenn Kinder mehrere Stunden am Tag die Maske aufhaben. Und das sind ja berechtigte Ängste und Nöte", findet auch Lokaljournalist Beuster.

Immer wieder mischen sich aber Scharfmacher in den Gruppen ein. Sie werfen beispielsweise den Eltern, die die Hygieneregeln befolgen vor, mit einem "Regime" zusammen zu arbeiten, das bald am Ende sei. Oder sie vergleichen laut Beuster die Corona-Maßnahmen sogar mit dem Massenmord an den Juden während der Nazi-Zeit.

"Letztes Aufbäumen" der Querdenker

"Es sind einige wenige, deren Namen immer wieder auch in anderen Querdenkergruppen auftauchen. Man merkt, die hüpfen immer wieder von einem Chat zum nächsten", so Beuster. Sie versuchten die Lage zu vergiften und besorgte Eltern mitzunehmen und durch Desinformation auf ihre Seite zu ziehen.

Mika Beuster, Reporterchef "Weilburger Tageblatt" Bild © Arne Bartram

Der anfängliche, durchaus berechtigte Kritikgedanke an umstrittenen Maßnahmen wie Schulschließungen und Ausgangssperren gerät immer mehr in den Hintergrund. Die Stimmung wird auch vor Ort bei manchen dadurch radikaler - bis hin zu Forderungen, das demokatische Sytem zu stürzen. "Das liegt durchaus an diesem harten Kern, der im Raum Limburg ansässig ist", meint Beuster.

Doch dieses Ziel gelingt den Scharfmachern immer schlechter. Und das liegt daran, dass die Corona-Lage sich langsam entspannt: "Ich kann schon merken, dass das jetzt ein letztes Aufbäumen ist. Jetzt wird nochmal alles an Aktivierungspotenzial genutzt, was da ist, weil man merkt: Mit jeder Corona-Impfungsspritze schwindet deren Basis, Menschen aktivieren zu können."

Schulamt zeigt Morddrohung an

Die Mitarbeiter im Weilburger Schulamt haben die Morddrohung inzwischen angezeigt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den mutmaßlichen Verfasser. Sprecher Dirk Fredl hofft, dass so etwas nicht nochmal passiert. Die Ängste und Unsicherheit bei vielen kann er verstehen. Er wünscht sich aber, dass diese Menschen in Zukunft lieber direkt mit dem Schulamt darüber sprechen, statt sich in Chatgruppen aufwiegeln zu lassen. "Ich denke, dann kann man viel im Vorfeld klären, bevor eine Emotionalität reinkommt, die weder der Sache, noch dem Kind hilft."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 28.05.2021, 19.30 Uhr