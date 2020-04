Mehrere hundert Menschen haben in Frankfurt gegen die Zustände in Flüchtlingslagern demonstriert. Die meisten achteten auf Abstand. Das ließ die Polizei mit Hinweis auf das Corona-Versammlungsverbot nicht gelten.

Trotz des wegen der Corona-Krise geltenden Versammlungsverbot haben am Sonntagnachmittag nach Polizeiangaben rund 400 Aktivisten in Frankfurt demonstriert. Sie setzten sich damit für die Flüchtlinge ein, die derzeit unter katastrophalen Bedingungen in Lagern in Griechenland leben.

Dabei bildeten sie ab 15 Uhr eine etwa 600 Meter lange Menschenkette vom Eisernen Steg über das nördliche Mainufer bis zur Alten Brücke. Nach Angaben von Beobachtern hielten sie dabei größtenteils jeweils rund zwei Meter Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Demonstranten ein. So viel Distanz ist nach Meinung von Experten nötig, um sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken.

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort und schritt bereits nach kurzer Zeit ein. Per Lautsprecherdurchsagen forderten die Polizisten die Demonstranten mehrmals auf, die Versammlung aufzulösen, weil sie andernfalls die Personalien aufnehmen und Bußgelder vollstrecken würden.

Mehrere Verfahren eingeleitet

Ein Polizeisprecher sagte dem hr, die Versammlung sei aufgrund der aktuellen Lage nicht gestattet gewesen. Das habe man den Verantwortlichen vor Ort auch mitgeteilt. "Dies wurde offenbar zur Kenntnis genommen, aber nicht berücksichtigt", sagte der Sprecher. Die Beamten hätten mehrere Platzverweise ausgesprochen und anschließend die Personalien einiger Demonstranten aufgenommen, um Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten einzuleiten. Wie viele solcher Verfahren es geben wird, konnte der Sprecher gegen 16.30 Uhr nicht sagen, weil der Vorgang immer noch lief.

Augenzeugen berichteten von kleineren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Der Polizeisprecher erklärte, man habe einzelne Menschen über die Straße geführt, um ihre Personalien festzustellen, manche hätten sich dem widersetzt. Von Verletzten aufseiten der Demonstranten oder der Polizisten sei jedoch nichts bekannt.

Demonstranten beklagten auf Twitter dagegen zu hartes Eingreifen der Beamten - und das diese ihrerseits den gebotenen Abstand bei ihrem Vorgehen nicht gewahrt hätten.

Seebrücke Frankfurt hatte zu "Aktionen" aufgerufen

Bekannt gemacht hatte die Versammlung die Gruppe "Seebrücke Frankfurt", die auf Facebook erklärte, sie rufe zu Aktionen auf, aber nicht zu einer Versammlung. Eine solche sei derzeit unverantwortlich. Man wolle stattdessen nur über "individuelle Möglichkeiten" informieren, "sich am bundesweiten Aktionstag am Frankfurter Mainufer durch das Halten eines Schilds zu beteiligen".

Denn die Menschenkette war Teil eines Aktionstages unter dem Motto «LeaveNoOneBehind». Auch in Berlin löste die Polizei eine im Zusammenhang damit stehende, nicht genehmigte Versammlung am Brandenburger Tor auf. Dort war von rund 10 000 Teilnehmern die Rede.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 5.4.2020, 19.30 Uhr