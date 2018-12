Als Hoffnung gebende Botschaft vom Frieden haben die Spitzen der evangelischen Kirchen die Weihnachtsgeschichte in ihren Predigten bezeichnet. Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung ging auch auf Fälle von sexuellem Missbrauch ein.

Die leitenden Geistlichen der evangelischen Kirchen in Hessen haben in ihren Weihnachtsbotschaften zu einem friedlichen Miteinander aufgerufen. Im Licht von Weihnachten sollten die Menschen respekt- und liebevoll miteinander umgehen, sagte der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung anlässlich des Weihnachtsfests in Darmstadt.

Kirchenpräsident Jung: "Missbrauch nicht zu entschuldigen"

Der Theologe wies auf die Bedeutung der Weihnachtsgeschichte als Hoffnung gebende Erzählung für Menschen in Krisen hin. Die Erzählung mit der Geburt Jesu sei "mitten in die Dunkelheit der Welt hineingeschrieben". Die Botschaft von der Liebe und vom Frieden Gottes werde bewusst düsteren Ereignissen in der Welt entgegengestellt.

Jung ging auch auf die Erlebnisse früherer Heimkinder oder die Situation von Menschen ein, die unter sexualisierter Gewalt leiden. "Was ihnen angetan wurde, ist furchtbar und nicht zu entschuldigen." Es sei für ihn erschreckend, "wie Menschen die Welt so dunkel machen können" und andere mit in diese Dunkelheit hineinziehen könnten.

Bischof Hein: "Gott will den Frieden"

Frieden sei möglich, weil Gott ihn wolle, sagte der kurhessische Bischof Martin Hein in Kassel in seiner Weihnachtsbotschaft. Dies gelte im Kleinen wie im Großen, in Familien sowie in globalen Beziehungen. Aus diesem Grund sei Gott in Jesus ganz und gar Mensch geworden.

"Die Botschaft von der Geburt Jesu ist die Botschaft vom Frieden in der Welt", sagte Hein. Jeder müsse sich nach Kräften für den Frieden einsetzen. Das Jahr 2018 sei aufs Ganze gesehen zwar kein friedvolles Jahr gewesen, doch vertraue er darauf, dass Gott die Welt liebe und dieser Glaube die Menschen zum Guten verändere.

Jeder wisse, wie zerbrechlich der weihnachtliche Frieden sei. Er gerate schon aus den Fugen, wenn Familien zusammenkämen. "Manchmal fällt es schwer, die enttäuschten Erwartungen beiseitezulegen und aufeinander zuzugehen. Umso wichtiger ist es, dass es uns gelingt, den ersten Schritt zu tun", sagte der Bischof.