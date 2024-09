Die frühere brandenburgische Justizministerin Barbara Richstein (CDU) ist neue Bundesvorsitzende der Opferschutzorganisation Weisser Ring.

Veröffentlicht am 29.09.24 um 12:09 Uhr

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wurde die 59-Jährige am Samstag auf einer Bundesdelegiertenversammlung in Frankfurt zur Nachfolgerin von Patrick Liesching gewählt. Der 52-Jährige bleibt dem Weißen Ring als stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender des Landesverbands Hessen erhalten.