Ja, ich bin 16 oder älter: Wer WhatsApp nutzen will, muss das demnächst bestätigen. Medienpädagogin Beate Kresmer von den "Digitalen Helden" in Frankfurt sieht nicht nur die neue Mindestalter-Regelung des Messenger-Dienstes kritisch.

Medienpädagogin Beate Kremser Bild © Privat

Es mag wie eine Hiobsbotschaft für viele Jugendliche klingen: Der Messenger-Dienst WhatsApp hebt das Mindestalter für seine Nutzer von 13 auf 16 Jahre an . Hintergrund ist die neue EU-Datenschutzverordnung, die am 25. Mai in Kraft tritt. Warum jüngere Kinder WhatsApp trotzdem weiter nutzen werden und weshalb der Messenger-Dienst so wichtig für sie ist, weiß Medienpädagogin Beate Kresmer von den "Digitalen Helden". Die gemeinnützige Initiative berät Lehrer und Jugendliche im Umgang mit den digitalen Herausforderungen des Alltags.

hessenschau.de: Was genau hat WhatsApp zur neuen Mindestalterregelung bewogen?

Beate Kresmer: In erster Linie geht es nicht um Schutz für Jugendliche, sondern eben darum, dass sich WhatsApp an die EU-Datenschutzverordnung hält. Die besagt, dass zukünftig von Kindern unter 16 Jahren keine Daten gesammelt und ausgewertet werden dürfen, ohne dass die Eltern ihr Einverständnis gegeben haben. Damit der Betreiber WhatsApp auf der sicheren Seite ist, hat er die Altersempfehlung angehoben. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen heißt es, es dürfen nur Jugendliche ab 16 Jahren WhatsApp nutzen. Wenn das jüngere Kinder trotzdem tun, sind die Eltern in der Verantwortung.

Weitere Informationen "Digitale Helden" Die "Digitalen Helden" sind eine gemeinnützige GmbH aus Frankfurt. Das Team aus Medienpädagogen, Medieninformatikern und Soziologen macht Schüler und Lehrer mit Kursen fit im Internet: Das Ziel: die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation sinnvoll zu nutzen. Gegründet wurden die "Digitalen Helden" in 2010. Derzeit sind sie an über 80 hessischen Schulen aktiv. Tipps der Experten finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Wie soll die Überprüfung genau ablaufen?

Beate Kresmer: Es heißt, dass bei allen WhatsApp-Nutzern in der nahen Zukunft ein Fenster erscheint, in dem es heißt: Bist Du 16 Jahre – ja - nein. Ob das dann stimmt, was jemand anklickt, lässt sich natürlich nicht überprüfen.

hessenschau.de: Also wenn ein Kind erst dreizehn Jahre ist und tippt, ja ich bin 16 Jahre, sind die Eltern rechtlich in der Verantwortung?

Beate Kresmer: Ja. Aber das ist jetzt auch schon so, wenn sich Nutzer anmelden, die unter 13 sind.

hessenschau.de: Wie wichtig ist WhatsApp überhaupt für Jugendliche?

Beate Kresmer: Es spielt eine ganz große Rolle. WhatsApp gehört zur Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen dazu. Kommunikation und Vernetzung mit Freunden ist das Stichwort. Und es wird auch innerhalb der Familie genutzt. Ich mache die Erfahrung, dass Eltern da ziemlich blauäugig sind und Kindern relativ früh selbständig ein Smartphone überlassen. Vielen ist nicht bewusst, dass das Kind damit auch in bestimmte Gefahrensituation kommen kann.

hessenschau.de: Welche sind das?

Beate Kresmer: Die Weitergabe von persönlichen Daten wie Telefonnummer, Profilbild, Onlinestatus ist riskant. Viele Kinder kennen gar nicht die Grundeinstellungen von WhatsApp, wo auch der Live-Standort aktiviert ist und die Standortweitergabe. Dann haben wir das Thema Cybermobbing. Es ist wahnsinnig leicht, wenn ich eine Klassengruppe habe, ein privates, intimes Foto eines Klassenkameraden zu posten. Innerhalb von kürzester Zeit wird das weiterverbreitet und kommentiert.

Dann gibt es noch das Problem Kettenbriefe, Abofallen, Abzocker. Auch nicht zu unterschätzen ist das Cybergrooming – das ist, wenn mich wildfremde Menschen einfach anschreiben und versuchen, in Kontakt mit mir zu treten. Kinder sind so oft in Gruppen, in die sie gar nicht wollen, in die sie jemand einfach hinzugefügt hat. In so einer Gruppe können bis zu 260 Menschen sein. Die sehen dann auch die Telefonnummer des Kindes.

hessenschau.de: Wie schätzen Sie den Nutzen der Verordnung ein?

Beate Kresmer: Ändern wird sich erst einmal gar nichts. Es wird Kinder nicht abhalten, es werden sich nicht weniger Kinder bei WhatsApp anmelden. Wie sich die Verordnung auswirkt, werden wir ein paar Monaten sehen, wenn es die ersten Rechtsfälle gibt.

hessenschau.de: WhatsApp birgt ja auch schon so einige rechtliche Fallstricke für die Benutzer.

Beate Kresmer: Es ist jetzt schon kritisch. Zum Beispiel bräuchte ich eigentlich von all meinen Kontakten schriftliche Einverständniserklärungen, dass ich sie weitergeben darf. Sobald ich mir WhatsApp installiere, gebe ich ja den Zugriff auf meine Kontakte frei und erkläre mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.

hessenschau.de: Trotzdem wird es weiter genutzt.

Beate Kresmer: Das Problem ist, dass WhatsApp ein kostenfreier Mainstream-Dienst ist, der von 38 Millionen Menschen in Deutschland genutzt wird. Und da neigt man dazu, zu sagen: Das machen ja alle. Die Sorge ist, wenn man nicht bei WhatsApp ist, vieles nicht mitzubekommen.

hessenschau.de: Also was tun?

Beate Kresmer: Ich empfehle immer, auch Alternativdienste zu nutzen. Es gibt auch sicherere Messenger-Optionen wie Threema, Signal oder Telegram. Die sind in puncto Datenschutz viel fürsorglicher. Dann ist die Telefonnummer verschlüsselt. In einer Gruppe sieht man dann nicht sofort die Telefonnummer. Man muss sich gegenseitig als Kontakt bestätigen, die Bildrechte werden nicht weitergegeben, Bilder und Telefonnummern werden nicht gespeichert. Ich sage immer: Erweitert euren Horizont. Man kann für bestimmte Zwecke WhatsApp benutzen, in der Familie nutze ich Threema, mit Arbeitskollegen Signal.

hessenschau.de: Und was empfehlen Sie Kinder für den Umgang mit WhatsApp?

Beate Kresmer: Für mehr Ruhe zu sorgen und die WhatsApp-Gruppen stummzuschalten. Das Handy nachts aus dem Zimmer zu legen. Einzustellen, wer das Profilbild überhaupt sehen darf. Die Lesebestätigung auszuschalten, keinen Unsinn zu schreiben, keine Kettenbriefe weiterzuleiten. Und in Gruppenregeln festzulegen, was wichtig ist und was nicht in eine Gruppe gehört.

hessenschau.de: Von welchem Alter an halten Sie das Benutzen von WhatsApp oder anderen Messengerdiensten überhaupt für sinnvoll?

Beate Kresmer: Eigentlich ist ein Smartphone erst ab dem Übergang zur 5. Klasse zu empfehlen, aber die Realität zeigt etwas anderes. Ich war heute in einer 4. Klasse, da haben 80 Prozent der Kinder ein Smartphone und sind bei WhatsApp. Ich war auch schon in einer 2. Klasse, wo Kinder ein Smartphone und WhatsApp haben. Entscheidend ist, ob die Kinder dabei begleitet werden. Ob mit ihnen über Gefahren gesprochen wird und ob es eine positive Grundhaltung gibt. So dass das Kind seiner Mutter sagen kann, was passiert, ohne dass es ein Verbot bekommt.

