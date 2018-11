Zehntausende Pendler wären von einem Dieselfahrverbot in Frankfurt betroffen. Auch Anja Lange. Sie müsste sogar ihr ganzes Leben umkrempeln.

Frische Luft, abschalten, auftanken. Wenn Anja Lange nach Feierabend noch eine Runde ausreitet, ist für sie alles in Ordnung. Tagsüber arbeitet sie bei einer großen Behörde in Frankfurt in der Öffentlichkeitsarbeit. Den Abend verbringt sie auf einem Reiterhof.

Die 50-Jährige hat sich ihr ganz persönliches Lebensmodell gebastelt: Sie pendelt mit ihrem Wohnmobil aus der Nähe von Ludwigshafen nach Frankfurt, 100 Kilometer pro Weg. Allerdings nicht jeden Tag, sondern jede Woche. Von Montag bis Freitag schläft sie in ihrem Wohnmobil auf dem Reiterhof im Umland von Frankfurt. "Das ist für mich Lebensqualität. Ich mache quasi Ferien auf dem Reiterhof in der Woche", sagt sie. Doch dieses Modell wird wohl bald nicht mehr funktionieren. Denn Anja Lange hat ein Problem: ihr Diesel-Camper hat nur Euro 4.



Sie wäre also von dem Fahrverbot für alte Diesel in Frankfurt ab kommendem Februar betroffen. Denn der Reiterhof auf dem sie mit ihrem Camper übernachtet, liegt in der Umweltzone. Die wird in Frankfurt auch als mögliche Fahrverbotszone für alte Diesel diskutiert.

Reiterhof liegt vermutlich in Fahrverbotszone

Früher hatte Lange auch eine Wohnung in Frankfurt. Der Liebe wegen zog sie dann in die Nähe von Ludwigshafen aufs Land. Den Job in Frankfurt wollte sie aber nicht aufgeben. Eine zweite Wohnung in der Stadt konnte sie sich bei den hohen Mietpreisen und der Wohnungsnot nicht leisten. So musste sie sich etwas einfallen lassen. Jedenfalls wollte sie nicht jeden Tag hundert Kilometer pendeln.

Deshalb suchte sie sich eine Alternative und fand sie auch: Am Wochenende im großen Haus mit Garten in der Pfalz, unter der Woche Arbeiten und Ferien auf dem Reiterhof. Zu ihrer Arbeitsstelle in Frankfurt fährt sie - ganz umweltfreundlich - unter der Woche dann mit der U-Bahn. Doch dieser Lebensentwurf ist jetzt bedroht.

Ein neues Wohnmobil kann sie sich nicht leisten

Durch die unklare Situation in Frankfurt hängt Anja Lange jetzt in der Luft. Und sie ist stinksauer. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte zuletzt auf dem Diesel-Gipfel der Bundesregierung vor allem das Modell der Prämie propagiert: Dass also Autofahrer ihren alten Diesel gegen einen neuen oder gebrauchten Wagen umtauschen und dafür eine Prämie vom Hersteller bekommen. Doch auch das würde Anja Lange kaum helfen: "Die könnten mir 20.000 Euro Prämie geben - ich hätte nichts davon, weil ich mir trotzdem keinen neuen Camper leisten könnte", sagt sie.

Aber die 50-Jährige hat beschlossen, sich nicht verrückt zu machen. Auch wenn es nur noch knapp drei Monate dauern könnte, bis sie ihr geliebtes Lebensmodell möglicherweise aufgeben muss.