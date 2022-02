Zu Zeiten der Entstehung ein Beispiel des modernen Städtebaus, heute rümpft manch einer die Nase wegen der Hochhäuser am Aschenberg.

Es ist ein Multikulti-Viertel, mehr als die Hälfte der Menschen hat ausländische Wurzeln. Früher gab es am Fuldaer Aschenberg häufig Ärger mit Kriminalität. Die Menschen arbeiten seit Jahren an einer Image-Korrektur. Auch die Polizei sieht Besserung.

Aschenberg - dem Multikulti-Viertel mit den weithin sichtbaren Hochhaus-Klötzen eilt kein guter Ruf voraus. Als sozialer Brennpunkt verschrien, wurden Teile des Fuldaer Stadtteils lange Zeit mit Kriminalität, Drogen und ghettoähnlichen Zuständen in Verbindung gebracht. Und nun?

Früher war die Polizei Stammgast, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Es gab mächtig Ärger in dem von vielen Migranten bewohnten Gebiet. Doch es hat sich viel gewandelt - vor allem zum Guten, wie einige Akteure, Beobachter und Institutionen zu berichten wissen.

Polizeisprecher Patrick Bug erklärte auf Anfrage: "Um die Jahrtausendwende herum wurde der Stadtteil in der Öffentlichkeit oftmals als Brennpunkt beschrieben, da sowohl die städtebaulichen Gegebenheiten als auch der hohe Anstieg der Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner objektiv die Gesamtzahl der Straftaten ansteigen ließ." Deswegen richtete die Polizei im Jahr 1999 vor Ort eine Bürgerkontaktstelle als Anlaufpunkt ein.

Straftaten stark gesunken

In den Folgejahren hellte sich das raue Klima am Aschenberg auf. Die Fallzahlen sanken, das Sicherheitsgefühl der Anwohnerschaft besserte sich. Die polizeiliche Kriminalstatistik untermauert das: Die Gesamtzahl der Straftaten reduzierte sich von 2009 bis 2016 um über 85 Prozent. Seitdem haben sich die Zahlen stabilisiert. Die Bürgerkontaktstelle wurde deswegen nicht mehr gebraucht und 2019 geschlossen.

Den Aschenberg und ihre Bewohner fanden Fernsehfilmer schon so spannend, dass sie eine mehrteilige, preisgekrönte Dokumentation gedreht haben. Es geht zwar auch um Schattenseiten im Leben und die Angst vor sozialem Scheitern, auch vom "Wodka-Berg" ist wegen der vielen Aussiedler aus Russland und Nachbarstaaten die Rede. Doch es geht auch um Hoffnung, Zusammenhalt und Zukunftsperspektiven.

Das mitunter immer noch bestehende Negativ-Image ist laut vielen Akteuren auf dem Aschenberg überholt und nicht mehr gerechtfertigt. Kerstin Kupfer vom Stadtteil-Arbeitskreis sagt: "Der Aschenberg ist nicht der Brennpunkt-Stadtteil, wie er seit vielen Jahren leider gesehen wird."

Mehr als 50 Prozent Migrationshintergrund

Was aber unbestritten ist: Der Aschenberg, mit seinen 8.500 Einwohnern Fuldas größter Stadtteil, ist multikulturell. Die Bewohner kommen aus mehr als 70 Nationen. Mehr als die Hälfte der dort lebenden Menschen hat einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen zählen eher zur unterprivilegierten Schicht, wenn es um Bildung, Beruf und Einkommen geht. Da kann es natürlich zu Spannungen kommen.

Eine Frau, die alldem mit Hilfsbereitschaft und einem herzlichen Lächeln begegnet, ist Tetyana Hirsch. Die für die Arbeiterwohlfahrt (Awo) tätige Sozialarbeiterin sagt: "Wir versuchen durch unser Engagement und unsere Projekte hier Menschen mit all ihren kulturellen Unterschieden zusammenzubringen. Wir arbeiten an einem friedlichen Miteinander und daran, Vorurteile abzubauen. Wichtig ist die Botschaft: Wir leben hier miteinander und nicht nebeneinander."

Hirsch, die erst ehrenamtlich und nun hauptberuflich am Aschenberg tätig ist, beobachtet: "Es hat sich viel gewandelt. Die Zufriedenheit der Menschen hier mit ihrem Leben hat sich in den vergangenen zehn bis zwanzig Jahren deutlich verbessert."

"Ich finde es wunderbar hier"

Gisela Bauer, die seit Jahrzehnten auf dem Aschenberg wohnt und in der Kirchengemeinde aktiv ist, kann das nur bestätigen: "Damals war der Ruf eher zwiespältig, aber wir haben schon lange keine keine negativen Erfahrungen gemacht." Sie zog damals wegen der günstigen Bauplätze her. "Ich finde es wunderbar hier. Wir haben alles, was wir brauchen", sagt sie.

Der Aschenberg besteht nicht nur aus großen Wohnanlage. In der Hanglage haben auch besser betuchte Menschen ihre Häuser.

Auch die Stadt Fulda unterstützt den Multikulti-Stadtteil, unter anderem mit finanziellen Mitteln von jährlich 100.000 Euro. Investiert werden sie unter anderem ins Stadtteil-Zentrum.

Bei der Vernetzung der Bürgerinnen und Bürger untereinander und der Identifikation mit ihrem Stadtteil soll eine neue Internetseite helfen. Sie lautet "Wir vom Aschenberg " und erfüllt gleich mehrere Zwecke. Akteure, Vereine und Institutionen können sich vorstellen und Veranstaltungen ankündigen. Die Seite dient auch als Marktplatz, wenn Dinge zum Verkauf oder Tausch angeboten werden.

Karnevalsverein engagiert sich

Wer sich auf der Seite anmeldet, kann der Community beitreten und sich austauschen. Initiiert hat sie aber nicht etwa die Stadt Fulda oder ein Sozialverband, sondern ausgerechnet ein Karnevalsverein mit dem passenden Namen Aschenberger Wolkenkratzer .

Der Verein engagiert sich für den Stadtteil. Kerstin Kupfer ist dort zweite Vorsitzende und Mitglied im Stadtteil-Arbeitskreis: Sie sagt: "Wir arbeiten alle zusammen an einem positiven Image. Es gibt so viele Menschen, die so viel leisten - auch für die Gemeinschaft. Das wollen wir zeigen."

Vernetzung ist auch das Stichwort für Stadtteil-Koordinatorin Birgit Bormann. "Nur wenn man die Menschen in Austausch bringt, werden Vorurteile abgebaut. Nur wenn ich Ali, Sergej und Tatjana kenne, weiß ich, wie ihre Geschichte ist. Das ist unsere Aufgabe: Menschen miteinander ins Gespräch bringen, zu vernetzen - damit wir wie eine Dorfgemeinschaft hier leben."