Seit 20 Jahren leben und arbeiten Menschen auf der Weltraumstation ISS. Studierende aus Frankfurt sind Teil dieses Jubiläums. Sie schickten einen kleinen Kasten ins All, der die Entstehung des Sonnensystems erforscht.

198 Tage, 11 Stunden und 38 Minuten. So lange dauerte die ISS-Mission der Frankfurter Studentengruppe vom Start bis zur Rückkehr auf die Erde im Juni 2019. Die Veröffentlichung der noch geheimen Ergebnisse steht kurz bevor.

Es war eine Mission auf engsten Raum. Je zehn Zentimeter lang und breit und 15 Zentimeter hoch - das ist gerade mal die Größe eines halben Schuhkartons. Mehr Platz stand nicht zur Verfügung. "Das war die Vorgabe, die wir hatten", erklärt David Merges, der technische Leiter des Experiments mit dem Kürzel EXCISS und zeigt auf den kleinen Kasten aus Metall, der vor ihm auf dem Tisch im Institut für Geowissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt steht.

Welche Rolle spielen Blitze?

In diesem Kasten wollten die Studierenden erforschen, wie vor rund 4,5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem entstanden sein könnte. Wie haben sich aus einer gigantischen Gas- und Staubwolke kleine Klumpen gebildet, die später zu Planeten wurden? Dabei könnten Blitze eine Rolle gespielt haben. Elektrostatische Entladungen, deren Energie für die Entstehung kleinster Verschmelzungen sorgte. Diese nennt man Chondren und man findet sie zum Beispiel in Meteoriten. Sie sehen aus wie kleine Kügelchen im Gestein.

Der perfekte Ort, um diese Theorie zu überprüfen, ist die ISS. "Das Experiment behandelt Prozesse, die in der Schwerelosigkeit stattgefunden haben. Das kann man nicht auf der Erde simulieren", erklärt Tamara Koch, Teamleiterin des Projekts. Doch die Weltraumstation ist als Forschungsplatz sehr begehrt. Nach Auskunft des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) dauert es in der Regel drei bis vier Jahre, bis ein Experiment einen Platz auf der Raumstation bekommt.

Weitere Informationen 20 Jahre ISS Am 2. November 2000 dockte die Crew von "Expedition 1" erfolgreich an die Raumstation ISS an. Seitdem haben 240 Menschen aus 19 Ländern die ISS besucht. Mittlerweile ist bereits "Expedition 64" an Bord. Ende der weiteren Informationen

Doch die Frankfurter Nachwuchsforscher hatten Glück. Sie gewannen ihren ISS-Platz bei einem Studierenden-Wettbewerb des DLR. Anschließend hatte die rund 30-köpfige Forschungsgruppe 18 Monate Zeit, das Experiment ISS-tauglich zu machen. Das hieß nicht nur viel Arbeit und Teamwork, sondern kostete auch viel Geld, denn der Platz auf der ISS war nur die halbe Miete.

"Einen höheren fünfstelligen Betrag", erläutert Björn Winkler. Der Professor betreut mit seinem Kollegen Frank Brenker das Projekt. Mit so einer Summe hatten die Wissenschaftler nicht gerechnet und am Ende war es - trotz vieler Sponsoren und ehrenamtlicher Helfer - ein "erhebliches Zuschussgeschäft."

81 Mini-Blitze abgefeuert

Am 17. November 2018 war das Team in den USA dabei, als eine Rakete der NASA abhob, um EXCISS auf die ISS zu bringen: "Das war wirklich beeindruckend. Eine Sache, die man nicht vergisst", schwärmt Björn Winkler. Zu diesem Zeitpunkt war der deutsche Astronaut Alexander Gerst Kommandant der ISS. Ein Foto zeigt "Astro-Alex" mit dem Versuch der Frankfurter.

Einmal im All, lief fast alles automatisch. In einer Glaskammer, gerade mal so groß wie eine Fingerkuppe, wurden 81 Blitze auf synthetische Mineralien geschossen. Nach der Rückkehr der Kammer am 3. Juni 2019 begann dann die Auswertung in der Uni Frankfurt.

Eigentlich noch geheim - aber erfolgreich

Und war das Experiment denn nun erfolgreich? Hat EXCISS nachvollziehen können, ob Blitze und Entladungen möglicherweise eine Rolle gespielt haben bei der Entstehung unseres Sonnensystems? "Ich darf öffentlich noch nicht so viel sagen", lacht Teamleiterin Tamara Koch. Derzeit stehe eine Auswertung kurz vor der Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Publikation. Aber immerhin: "Ich darf sagen, dass es erfolgreich war."

Forscherinnen Tamara Koch (links) und Philomena-Theresa Genzel Bild © Dirk Wagner

Für Hobby-Forscher hat die junge Doktorandin noch einen besonderen Tipp: Öfter mal in die Regenrinne schauen. Sollte dort ein kleiner Brocken liegen mit auffälligen Einschlüssen darin, könnte das ein Meteorit sein. Und bei den rundlichen Flecken könnte es sich um die Verklumpungen - eben jene Chondren handeln - deren Entstehung das Frankfurter Team auf der ISS erforscht hat.