Punktgenau bremsen oder mit verdecktem Tacho fahren: Bei der Straßenbahn-EM am Samstag ist Feingefühl angesagt. Zwei Frankfurter Tramfahrer wollen den Titel an den Main holen. Wie sie sich vorbereiten, zeigen wir im Video.

Jens Buchhold hat Erfahrung in seinem Job. Er ist schon seit 34 Jahren Straßenbahnfahrer in Frankfurt. Doch jetzt fährt er unter erschwerten Bedingungen: Mit abgeklebtem Tacho soll er möglichst genau eine Geschwindigkeit erreichen. "Ich werde versuchen, 30 Kilometer pro Stunde zu fahren", sagt Buchhold.

Nach der Trainingseinheit freut sich seine Kollegin Andrea Ramsthaler über das Ergebnis ihres Kollegen: "Die Geschwindigkeit war gut: Er hat 27 Kilometer pro Stunde erreicht." Beide hatten bereits bei der Vorentscheidung zur Straßenbahn-Europameisterschaft bewiesen, dass sie Gefühl fürs Tempo haben. Gute Voraussetzungen, um bei dem skurrilen Event am Samstag in Stuttgart Punkte zu holen.

"Natürlich wollen wir den Titel holen"

Letztes Jahr wurde das Frankfurter Team Dritter bei der Tram-EM in Teneriffa. Diesmal wollen die beiden Fahrer, die für die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ins Rennen gehen, den Titel "Beste Straßenbahnfahrer Europas" abräumen. Sie treten gegen Fahrer aus 19 Nationen an und wollen sechs Aufgaben möglichst erfolgreich bewältigen. "Natürlich wollen wir den Titel holen", sagt Buchhold. Die besten Straßenbahnfahrer Europas zu sein - das wäre schon was, auch für die VGF.

Weitere Informationen Austragungsort Stuttgart Die Stuttgarter Straßenbahnen AG feiert 150-jähriges Jubiläum. Deshalb findet die Tram-EM 2018 in diesem Jahr in der schwäbischen Landeshauptstadt statt. Die EM startet am Samstag, 5. Mai, um 10 Uhr auf dem SSB-Betriebsgelände. Der Eintritt ist kostenlos. Ende der weiteren Informationen

Im Kampf um den Titel braucht es neben viel Feingefühl auch Augenmaß. So gehört es bei der Tram-EM auch zu den Aufgaben der Teilnehmer, die Bahn punktgenau zum Stehen zu bringen. Im VGF-Betriebshof Ost üben die Fahrer das, bevor es ernst wird: Buchhold lässt die Bahn nach dem Bremsen ausrollen. Sie soll in einem markierten Bereich zum Stehen kommen. Das Zielbremsen sei "mit die schwerste Übung", sagt er. Man dürfe nicht mehr nachjustieren.

VGF-Kollegen unterstützen Team

Moralische Unterstützung bekommen die Frankfurter Fahrer von ihren Kollegen: "Es kommen auch welche zum Zuschauen nach Stuttgart und zum Jubeln. Das ist super", sagt Tram-Fahrerin Ramsthaler.

Zitat „Ich bin stolz darauf, einen Zug zu fahren, der 32 Tonnen wiegt.“ Zitat von Tram-Fahrer Jens Buchhold Zitat Ende

Insgesamt werden 25 Teams in Stuttgart an den Start gehen. Neben den deutschen Teams aus Frankfurt, Berlin, Leipzig, Dresden und dem Gastgeber Stuttgart werden unter anderem Teams aus folgenden Städten vertreten sein: Paris, Stockholm, Helsinki, Moskau, Brüssel, Dublin, Wien, Edinburgh, Budapest, Barcelona, Teneriffa, Zürich, Florenz, Porto, Rotterdam, Bergen, Manchester und Göteborg. Neben dem besten Team werden laut den Veranstaltern auch die beste Fahrerin und der beste Fahrer gekürt.

Das Stuttgarter Team hat bei der EM einen klaren Heimvorteil: Es kennt das Fahrzeug - im Fachjargon DT8.14 genannt. Dort sitzt man höher als in anderen Straßenbahnen. Das könnte für die anderen Teilnehmer eine Herausforderung werden.

Jens Buchhold ist mit verdecktem Tacho unterwegs. Sein Kollege misst das Tempo. Bild © Jan Vogel

Doch auch wenn es für die Frankfurter mit dem Titel nicht klappen sollte: Tram-Fahrer Buchhold ist stolz auf seinen Job. "Ich bin stolz darauf, einen Zug zu fahren, der 32 Tonnen wiegt. Und mit ihm so umzugehen, dass den Fahrgästen nichts passiert und auch den Leuten und Autofahrern drumherum", sagt er.