Seda Basay-Yildiz hat den vierten Drohbrief innerhalb weniger Monate erhalten, in dem sie und ihre Familie bedroht werden.

Seda Basay-Yildiz hat den vierten Drohbrief innerhalb weniger Monate erhalten, in dem sie und ihre Familie bedroht werden. Bild © picture-alliance/dpa

Die Serie an Drohbriefen gegen die Anwältin Seda Basay-Yildiz reißt nicht ab. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft bestätigte den Eingang eines vierten Briefes. Dieses Mal wurde das Schreiben einem Medienbericht zufolge direkt an die Polizei geschickt.

Die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz ist in einem neuen Drohbrief abermals bedroht und verunglimpft worden. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt dem hr und damit einen entsprechenden Bericht der Online-Ausgabe der FAZ . Demnach handelt es sich um ein Fax, welches aber diesmal nicht an die türkischstämmige Anwältin adressiert war. Das Schreiben soll nach Informationen der Zeitung beim Polizeipräsidium Frankfurt eingegangen sein. In dem Drohbrief soll es auch um die Polizei als Behörde gehen.

Die Ermittler gehen laut Bericht davon aus, dass das Fax aus derselben Quelle stammt wie die vorangegangenen Schreiben. Es soll über die gleiche verschlüsselte Verbindung geschickt worden sein. Eine Urheberschaft der Drohschreiben konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Erst vor wenigen Tagen hatte die Frankfurter Anwältin einen dritten Drohbrief erhalten. Schon in den Schreiben des vergangenen Jahres waren mit der Unterschrift "NSU 2.0" massive Drohungen an die Rechtsanwältin und an Familienangehörige ausgesprochen worden.

Anwältin kritisiert Vorgehen der Polizei

Dabei waren private Daten genannt worden, über die nur die Behörden verfügen sollen. Die bisherigen Ermittlungen hatten ergeben, dass an einem Computer im 1. Polizeirevier Frankfurt eine entsprechende Abfrage ohne Anlass vor dem ersten Fax getätigt worden war. In diesem Zusammenhang waren fünf Frankfurter und ein Marburger Polizist aufgeflogen. Sie hatten über eine Messenger-Chatgruppe rechtsextremistische Inhalte ausgetauscht. Die Beamten sind vom Dienst suspendiert worden.

Zuletzt hatte die Anwältin kritisiert, dass sie nicht richtig über die Ermittlungen in ihrem Fall informiert wurde. Sie forderte ein hartes Durchgreifen gegen "rechte Strukturen" in der Polizei. Basay-Yildiz vertrat im Münchener NSU-Prozess eine Opferfamilie aus Schlüchtern (Main-Kinzig). Außerdem leistete sie mutmaßlichen islamistischen Terroristen rechtlichen Beistand.

Sendung: hr-iNFO, 4.02.2019, 22 Uhr