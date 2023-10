Zum Start des Wintersemesters erwarten viele Hochschulen in Hessen wieder mehr Studienanfänger.

Laut einer dpa-Umfrage deutet sich etwa an den Universitäten Marburg und Gießen sowie der Technischen Universität (TU) Darmstadt ein Anstieg der Einschreibe-Zahlen an. An den Unis in Frankfurt und Kassel rechnet man mit einer konstanten Zahl an Erstsemestern.

Ein Grund für den Anstieg dürfte die Rückkehr vieler Gymnasien von G8 zu G9 sein. In den vergangenen beiden Jahren war die Zahl der Erstsemester auf das niedrigste Niveau seit 2010 gesunken. Schwierig dürfte für Studienanfänger die Wohnungssuche werden. Einem Report von Wirtschaftsinstituten zufolge hat sich die Wohnungsmarktsituation für Studierende im vergangenen Jahr drastisch verschlechtert.