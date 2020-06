Die Schulen in Hessen kehren nach Ende der Sommerferien zum gemeinsamen Präsenzunterricht für alle Kinder und Jugendlichen zurück. Das Abstandsgebot im Unterricht fällt weg.

Die Grundschulen hatten bereits zwei Wochen vor den Sommerferien den Anfang gemacht, nach den Ferien sollen dann auch die übrigen Schulformen in den Präsenzunterricht und zur Fünf-Tage-Woche zurückkehren. Das teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Dienstag in Wiesbaden mit.

"Aufgrund der positiven Rückmeldungen seit der Aufhebung des Abstandsgebots an unseren Grundschulen und weil sich das Infektionsgeschehen in Hessen nochmals deutlich verlangsamt hat, werden wir nach den Sommerferien auch in den übrigen Schulformen zu einem Präsenzunterricht an fünf Tagen in der Woche zurückkehren", sagte Lorz.

Er berief sich auf medizinische Empfehlungen und die Ergebnisse einer Konzeptgruppe, in der Vertreter von Schülern, Eltern, Lehrern, Ministerium und Schulämtern mitgearbeitet hätten.

Abstandsgebot nein, Hygienregeln ja

Das Abstandsgebot wegen der Corona-Pandemie werde im Unterricht aufgehoben, so Lorz. Dies mache es möglich, zu einem geregelten Klassen- und Kurssystem ohne Begrenzung der Gruppengröße zurückzukehren.

"Die gängigen Hygieneregeln, also insbesondere die Vermeidung körperlicher Kontakte und, wo immer möglich, die Wahrung eines angemessenen Abstands, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb der Unterrichtsräume, die Desinfektion von Oberflächen und das regelmäßige Händewaschen, bestehen selbstverständlich fort", betonte der Minister.

Lorz weiter: "Wir gehen diesen Schritt aus Überzeugung - wohlwissend, dass es ein Nullrisiko nicht geben kann und dass im Bedarfsfall lokal oder auch flächendeckend erneut Einschränkungen erforderlich werden können."

Ausnahmen nur mit ärztlichem Attest

Seit Wiederaufnahme des Unterrichts in Hessen nach der coronabedingten Zwangspause sind die Schüler abwechselnd in kleineren Gruppen unterrichtet worden. In den Grundschulen hatte bereits am 22. Juni wieder ein normaler Präsenzunterricht für die Kinder begonnen, allerdings können die Eltern bislang noch selbst entscheiden, ob ihr Kind zur Schule geht oder den Unterrichtsstoff zuhause lernt.

Im neuen Schuljahr gilt dann aber wieder eine Präsenzpflicht für alle Schüler und Lehrer. Eine Aufhebung der Präsenzpflicht sei dann nur mit einem ärztlichen Attest möglich, teilte Lorz mit. Lehrer könnten sich bei Bedarf kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen könnten, sollten dann digital ins Klassenzimmer dazu geschaltet werden. Bei Bedarf werde ihnen ein entsprechendes Gerät geliehen.

Sendung: hr-iNFO, 30.06.2020, 13.00 Uhr