Am Samstag vor der Bundestagswahl haben hessenweit mehr als 1.000 Menschen für die Demokratie demonstriert.

In Wiesbaden schlossen sich laut Polizei 400 Frauen und Männer zu einer Menschenkette zusammen. In Frankfurt kamen zu einer Veranstaltung unter dem Motto "Frankfurt bleibt bunt, Solidarität statt Rechtsruck" etwa 200 Menschen. Auch in Bad Hersfeld beteiligten sich 300 bis 400 Menschen.

An den Anschlag in Hanau erinnerten 200 Menschen mit einem Demonstrationszug. Außerdem gab es mehrere kleinere Kundgebungen mit bis zu 100 Teilnehmenden. Bereits am Freitag hatten in Fulda laut Polizei etwa 700 Menschen gegen den Rechtsruck und für Demokratie demonstriert.