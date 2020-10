In Frankfurt schnellen die Corona-Zahlen nach oben. Fürs Ausgehen, Shoppen und Feiern im Freien gelten ab Freitag verschärfte Regeln. Nun hat die Stadt die Details beschlossen - und einen kleinen Rückzieher gemacht.

Von Freitag an herrschen in Frankfurt aufgrund der gestiegenen Zahl der Corona-Neuinfektionen verschärfte Regeln. Dazu gehört auch ein ganztägiges Alkoholverbot an bestimmten öffentlichen Plätzen, in Parks sowie in einzelnen Straßen, das bis mindestens Ende kommender Woche gelten soll.

Fast überall Alkoholverbot

Wie die Stadt Frankfurt mitteilte, ist der Konsum alkoholischer Getränke ab Freitag in folgenden Bereichen untersagt:

Friedberger Platz, Luisenplatz, Matthias-Beltz-Platz, Kalbächer Gasse und Große Bockenheimer Straße (vom Opernplatz bis einschließlich Hauptwache), Zeil, Opernplatz, Liebfrauenberg (mit Vorplatz der Kleinmarkthalle), Schäfergasse, Kaiserhofstraße, Bockenheimer Landstraße (ab Niedenau in Richtung Opernplatz), Kettenhofweg (ab Niedenau in Richtung Alte Oper), Kaisersack, Kaiserstraße, Bahnhofsvorplatz, Taunusstraße, Münchener Straße, Elbestraße, Moselstraße, Niddastraße, Allerheiligenstraße, Alt-Sachsenhausen.

Maskenpflicht im Freien beim Shoppen

Ab Freitag muss zudem zwischen 8 und 22 Uhr eine Mund-Nasen-Maske in Einkaufsstraßen getragen werden. Von der Maskenpflicht im Freien sind folgende Bereiche betroffen:

Berger Straße, Schweizer Straße (einschließlich Schweizer Platz), Leipziger Straße, Zeil, Goethestraße, Oeder Weg (vom Anlagenring bis zur Glauburgstraße), Neue Kräme, Königsteiner Straße, Braubachstraße, Münchener Straße, Kaiserstraße, Kalbächer Gasse und Große Bockenheimer Straße (vom Opernplatz bis einschließlich Hauptwache). Ausgenommen sind die Bereiche bestuhlter Außengastronomie.

Sperrstunde ab 23 Uhr

Zuvor war die Stadt in Sachen Sperrstunde zurückgerudert. Zunächst hatte sie mitgeteilt, dass es ab 22 Uhr eine Sperrstunde geben soll. Wie der hr erfahren hat, gilt diese nun erst ab 23 Uhr.

Auf die nun doch etwas längeren Öffnungszeiten von Restaurants, Kneipen und Bars hat sich der Verwaltungsstab der Stadt am Donnerstag geeinigt. Demnach gibt es innerhalb der Frankfurter Stadtverwaltung rechtliche Bedenken.

Es könne nicht sicher belegt werden, dass die steigenden Corona-Zahlen hauptsächlich mit der Gastronomie zusammenhängen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Vor allem da es Ausbrüche in einer Flüchtlingsunterkunft und einem Pflegeheim gegeben habe. Zuvor hatte der Gaststätten-Verband Dehoga scharfe Kritik an der Sperrstunde geäußert.

Veranstaltungen wie Kino, Theater oder Konzerte sind von der Sperrstunde laut Stadt nicht betroffen.

Beschränkungen bei privaten Feiern

Auch für Privatpartys gelten neue Regeln: Private Feiern werden im öffentlichen Bereich auf 25 Personen beschränkt, im privaten Raum gilt die dringende Empfehlung, Feiern auf höchstens 10 Personen zu beschränken.

Inzidenz in Frankfurt bei 59, in Offenbach bei 68

Die verschärften Regeln werden mit den gestiegenen Infektionszahlen begründet. In Frankfurt und anderen Städten und Gemeinden in Hessen nehmen die Infektionszahlen weiter zu.

In Frankfurt liegt die sogenannte Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) bei 59 - also über dem Wert von 50, ab dem die Warnstufe 3 mit verschärften Maßnahmen greift. In Offenbach liegt die Inzidenz inzwischen schon 68, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Sendung: hr-iNFO, 8.10.2020, 11 Uhr