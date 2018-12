Haigers Stadtteil Sechshelden ist besonders hochwassergefährdet, doch EU-Recht hat bisher die geplanten Schutzmaßnahmen verhindert. Jetzt gibt es neue Hoffnung für die Anwohner.

Auch hierzulande treten immer wieder extreme Wetterphänomene auf - zum Beispiel vor wenigen Wochen in Weinbach, als nach Starkregen Schlammlawinen durch den Ort rollten. Mit großen Sandsäcken, sogenannten Big Packs, konnte größerer Schaden gerade noch verhindert werden.

Der Bürgermeister kündigte danach dauerhafte Maßnahmen an, darunter einen See, der die Wassermassen aufnehmen soll. Dass für nachhaltigen Hochwasserschutz aber manchmal ein ganz langer Atem nötig ist, diese Erfahrungen machen derzeit die Bürger ein paar Kilometer weiter nördlich in Haiger.

"Wir flüchteten damals auf den Speicher"

Im Jahr 2006 erwischte es die Region um Dillenburg heftig - in der Nacht vom 17. auf den 18. September regnete es so heftig, dass zahlreiche Keller überspült wurden. Auch das benachbarte Haiger-Sechshelden (Lahn-Dill) war stark betroffen. Der Sechsheldener Hartwig Lotz erinnert sich noch mit Grauen an das Hochwasser. "Meine Frau und ich flüchteten damals auf den Speicher. Unten im Haus schwamm alles nur noch. Meine Frau hat heute deshalb immer noch Probleme."

Auch Nachbar Volker Reh war damals betroffen - und er erinnert sich auch an andere Extremlagen im Ort. Dabei seien tonnenschwere Steine einfach so weggerissen worden."Hier sah es aus, wie nach einem Krieg, wie nach einem Bombenangriff", schildert er seine Erlebnisse.



Er fürchtet, dass es Sechshelden in der Zukunft wieder treffen könnte. Denn der Ort liegt in einer Talsenke, es gibt kleine Bachläufe, die sich rasend schnell in reißende Ströme verwandeln können. "Bei jedem Gewitter flattern uns die Nerven. Wir sitzen auf einem Pulverfass", sagt Nachbar Wolfgang Klein.

EU-Recht verhindert Rückhaltebecken

Nach dem Hochwasser 2006 forderten die Anwohner deshalb ein Regenrückhaltebecken - doch darauf warten die Sechsheldener noch heute. Bei der Stadt sei das durchaus bekannt, sagt der parteilose Bürgermeister Mario Schramm. Das Problem: Vor Jahren seien viele Gebiete in und um Haiger zu so genannten Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebieten erklärt worden. Auch dort, wo das Regenrückhaltebecken hinkommen soll.

"Diese Schutzgebiete leiten sich von EU-Recht ab", erklärt Schramm. Die Stadt habe versucht, die Schutzgebiete zu verkleinern, das sei aber nicht gelungen. EU-Recht habe die Stadt daran gehindert, das Regenrückhaltebecken zu bauen.

Neue Hoffnung: Bis 2022 soll das Becken gebaut sein

Doch es gibt nun offenbar Hoffnung: Kürzlich habe er mit dem Gießener Regierungspräsidium darüber gesprochen, dass Naturschutz nicht über dem Schutz der Bevölkerung stehen dürfe. Und bei der Behörde gebe es ein Einsehen, sagt Schramm. Nun sei er tatsächlich guter Hoffnung, dass das Regenrückhaltebecken bald gebaut werden könnte.

Sein Plan: "2019 muss das Genehmigungsverfahren laufen. 2020 fangen wir an zu bauen, und im Jahr 2022 - pünktlich zum Hessentag - lade ich den hessischen Ministerpräsidenten hierher ein - zum Beckenbesichtigen in Sechshelden", sagt er. Mal sehen.