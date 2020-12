Wer kostenlose Coronatests erhält. Wo Sie sich in Hessen kostenpflichtig testen lassen können. Welche Tests es gibt. Ein Überblick.

Halsschmerzen, Kopfweh, Unwohlsein? Wen aktuell leichte Erkältungsymptome plagen, bekommt vom Hausarzt, Gesundheitsamt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst nicht ohne Weiteres einen kostenlosen Coronatest verordnet. Grund dafür sind laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) ausgeschöpfte Labor-und Testkapazitäten und die seit Oktober geltende neue nationale Teststrategie.

Sie besagt, dass Personen aktuell nur dann auf das Coronavirus getestet werden, wenn sie etwa zur Risikogruppe gehören, Kontakt zu Infizierten hatten, eine Bronchitis, eine Lungenentzündung, einen gestörten Geruchs- und Geschmackssinn oder Fieber haben.



Gleichzeitig wollen viele sich gerade jetzt vor Weihnachten testen lassen, bevor sie zu ihrer Familie nach Hause fahren und dort unter Umständen Eltern und Großeltern gefährden. Meist muss der Test dann selbst bezahlt werden. Wir zeigen, wo das in Hessen möglich ist und welche Arten von Tests es gibt.

Besteht der Verdacht, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben, ist die erste - telefonische - Anlaufstelle der eigene Hausarzt. Ist die Praxis geschlossen, bekommt man Hilfe beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117. Auch die jeweiligen Gesundheitsämter können weiter helfen. Gesundheitsamt und Ärzte entscheiden dann, ob Sie als Corona-Verdachtspatient eingestuft werden. Dann wird ein kostenloser Test angeordnet.

Wer Anspruch auf solch einen Coronatest hat, wird entweder an eines der 16 Testzentren der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen überwiesen oder bei Hausärzten auf das Coronavirus getestet - wenn es dort Kapazitäten gibt. Zuletzt beklagte die KV einen Ansturm auf die Tetzentren, teils chaotische Verhältnisse und raue Stimmung.

Übrigens: Wenn Sie allgemeine Informationen benötigen, können Sie sich an die Corona-Hotline des Sozialministeriums unter 0800/5554666 wenden.

Wo kann ich mich kostenpflichtig auf Corona testen lassen?

Wer nicht zur Risikogruppe gehört und keine Kontakt zu Infizierten hatte, muss den Test selbst bezahlen. Das geht hier (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Frankfurt

Flughafen, Centogene-Testzentrum, PCR-Test (59 bis 139 Euro), Antigenschnelltest, Online-Registrierung vorab, ohne Termin

Flughafen, Medical-Center, PCR-Test (202 bis 240 Euro), Online-Anmeldung notwendig

Medical-Center, PCR-Test (202 bis 240 Euro), Online-Anmeldung notwendig Innenstadt, Einkaufszentrum MyZeil, Zeil 106, Centogene-Testzentrum (ab 19.12.), PCR-Test (69 Euro), Online-Registrierung vorab, ohne Termin

Innenstadt, Am Opernplatz 2, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Antigen-Schnelltest, (42,50 Euro), PCR-Test (79,50 Euro), Terminvergabe möglich

Höchst, Frankfurt, Silostraße 23, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Antigen-Schnelltest, (42,50 Euro), PCR-Test (79,50 Euro), Terminvergabe möglich

Bornheim, Festplatz am Ratsweg, DRK-Testzentrum, PCR-Test (69 Euro), Antikörpertest (39 Euro), Online-Registrierung vorab, ohne Terminvergabe

Bockenheim, Adalbertstraße 7, Internist Georg Simeon, Antigen-Schnelltest (40 Euro), ohne Termin mit Anmeldeblättern vor Ort

Bahnhofsviertel, Niddastraße 86, Hotel The Pure, HNO-Ärzte Christian Otterstedde und Barun Sarkar, Antigen-Schnelltest (58 Euro), PCR-Test (112 Euro) und Antikörpertest

Innenstadt, Töngesgasse 4, Privatärzte Christian Wölke und Yann Croissant, Antigen-Schnelltest (45 Euro), PCR-Test (100 Euro), Termine online buchbar

Westend, Ulmenstraße 20, Michael Frenzl, Antigen-Schnelltest (39 Euro), mit Online-Terminvereinbarung

Innenstadt, Weißadlergasse 5, Wilhelmine Antoni, Antigen-Schnelltest (39 Euro), mit und ohne Termin möglich

Innenstadt, Taubenstraße 1, Ala Wiener, Internationales Facharztzentrum, Antigen-Schnelltest (85 Euro), Online-Terminvergabe

Ostend, Henschelstraße 18, CoviMedical, Geschäftsführer Christoph Neumeier, Antigen-Schnelltest (39, 95 Euro), Online-Terminvergabe

Sachsenhausen, Schweizer Straße 5, Haus- und Facharztzentrum Ekhart, Najman & Kollegen, Antigen-Schnelltests (62 Euro), ohne Anmeldung während Praxiszeiten, Testzelt im Garten

Wiesbaden

Rhein-Main-Congress-Center, Centogene-Testzentrum, PCR-Test (69 Euro), Online-Registrierung vorab, ohne Terminvergabe

Schierstein, Alte Schmelze 16, CoviMedical, Christoph Neumeier, Antigen-Schnelltest (39, 95 Euro), Online-Terminvergabe

Darmstadt

Dr.-Horst-Schmidt-Straße 12, Corona-Schnelltest-Zentrum Darmstadt GbR, Antigen-Schnelltest Biopharm (48 Euro im Voraus), Registrierung und Terminbuchung online notwendig

Hanau

Mühltorweg 14, Hautarztpraxis Dr. Ockenfels, Antigen-Schnelltest (50 Euro), Antikörpertest 80 Euro, Online-Registrierung notwendig

Offenbach

Kaiserstraße 84, Hausarztpraxis Seibel, Antigenschnelltest (40 Euro), PCR-Test (150,21 Euro), Anruf oder E-Mail vorab sinnvoll

Fulda

St.-Laurentius-Straße 4, DRK-Katastrophenschutzzentrum, PCR-Test (94 Euro), Online-Terminvereinbarung, nur am 22.12., 28.12. und 29.12. geöffnet, danach ab 04.01.2021

Herborn

Schießplatz 1, CoviMedical, Christoph Neumeier, Antigen-Schnelltest (39,95 Euro), Online-Terminvergabe

Kreis Gießen

Gießen, Margaretenhütte 64, CoviMedical, Christoph Neumeier, Antigen-Schnelltest (39, 95 Euro), Online-Terminvergabe

Linden, Hinter dem Steinrücken 27, Tierärztin Silke Helffenstein, PCR-Test (85 Euro), Antigen-Schnelltest (45 Euro), vorherige Terminvereinbarung notwendig

Marburg

Sommerbadstraße 41, CoviMedical, Christoph Neumeier, Antigen-Schnelltest (39,95 Euro), Online-Terminvergabe

Kassel

Obere Königsstraße 41, Hausärztinnen am Friedrichsplatz, Antigen-Schnelltest (55,33 Euro), vorherige Terminvereinbarung notwendig, Praxis von 21. bis 27.12. geschlossen

Was taugen PCR-Tests?

PCR-Tests wurden in den 1980er Jahre entwickelt und gelten als Goldstandard in der Diagnostik, weil sie sehr empfindlich sind und sogar geringe Virusmengen aufspüren. Bei einem PCR-Test wird Erbinformation des Coronavirus im Labor nachgewiesen, vervielfältigt und anhand einer Farbreaktion sichtbar gemacht. Nach ein bis zwei Tagen ist ein PCR-Testergebnis in der Regel verfügbar, je nach Auslastung der Labore kann es auch länger dauern.

Kritiker bemängeln häufig, dass PCR-Tests zu sensibel sind und sogar dann reagieren, wenn eine Person bereits nicht mehr ansteckend ist. Einige Wissenschaftler fordern, dass zur Beurteilung der Infektiösität eines Menschen zusätzlich der CT-Wert herangezogen wird. Der Wert gibt zum Beispiel an, wie hoch die Virenlast in einer entnommenen Probe ist. Ein hoher CT-Wert spricht für eine niedrige Virenlast, eine niedriger CT-Wert für eine hohe Virenlast.

Das Problem: Für die CT-Werte gibt es keine einheitlichen Standards. "Ein CT-Wert von 30 in dem einen Labor ist nicht dasselbe in Form von Viruslast wie ein CT-Wert von 30 in einem anderen Labor ", sagt der Virologe Christian Drosten.

Wofür sind Antigen-Schnelltests geeignet?

Antigen-Schnelltests sind weniger genau als PCR-Tests und weisen kein Virus-Erbgut, sondern bestimmte Virusproteine nach. Ein Vorteil der Schnelltests ist, dass deren Ergebnisse bereits nach 15 bis 20 Minuten vorliegen. Bei einem Antigen-Schnelltest werden ein Abstrich im Nasen-Rachen-Raum entnommen und die Testprobe in Kontakt mit einer Flüssigkeit gebracht. Enthält der Abstrich Eiweißbestandeteile des Virus, erscheint ein farbiger Strich.

Für ein positives Antigen-Schnelltest-Ergebnis ist laut RKI eine größere Virusmenge als bei einem PCR-Test nötig. Außerdem zeigen Antigen-Schnelltests häufiger als PCR-Test ein positives Testergebnis an, wenn die Person gar nicht infiziert ist. Ein positives Antigen-Ergebnis muss laut Bundesgesundheitsministerium immer von einem PCR-Test bestätigt werden.

Antigen-Schnelltest stellen lediglich eine Momentaufnahme dar und bieten maximal eine Sicherheit für einen Tag, wie Virologe Martin Stürmer sagt . Am sinnvollsten ist ihr Einsatz während der ersten fünf Tage nach Beginn der Symptome, so Virologe Drosten im NDR-Corona-Podcast.

Was sagen Sensitivität und Spezifität über Antigen-Schnelltests aus?

Je höher die Sensitivität eines Antigen-Schnelltests, desto eher erfasst er eine infizierte Person. Hat ein Test eine Sensitivität von 99 Prozent, erkennt er 99 von 100 Infektionen. Die Spezifität gibt an, zu wie viel Prozent ein Test eine gesunde Person als gesund erkennt. Hat ein Test eine Spezifität von 90 Prozent, liefert er bei zehn von 100 Personen ein falsch-positives Ergebnis.

Aktuell listet das Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 200 Antigen-Tests auf, die in Europa zugelassen sind. Allerdings sind nicht alle dieser Tests gleich gut. Die EU-Kommission hat inzwischen angekündigt, die verschiedenen Tests auf dem Markt bewerten zu wollen.

Das Paul-Ehrlich-Institut definierte Anfang Dezember Mindestkriterien für Antigen-Schnelltests. Danach muss ein Antigen-Schnelltest mindestens eine 97-prozentige Spezifität vorweisen und Infizierte zu mindestens 80 Prozent erkennen , die durch einen PCR-Test erkannt worden wären.

Was leistet eigentlich ein Antikörpertest?

Antikörpertests eignen sich nicht, um eine akute Infektion nachzuweisen, sondern zeigen etwa anhand einer Blutprobe, ob man bereits eine Immunreaktion durchlaufen und Antikörper gegen das Coronavirus gebildet hat. Laut RKI können Antikörper frühestens nach zwei bis drei Wochen nachweisbar sein.