Wohlfahrtsverband: Armut in Hessen so hoch wie nie zuvor

Wohlfahrtsverband: Armut in Hessen so hoch wie noch nie

Immer mehr Menschen in Hessen sind arm. Das geht aus dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hervor. Auch im Ländervergleich steht Hessen schlecht da. "Wir laufen mit Anlauf in die Katastrophe", sagt Verbandssprecherin Alinaghi.

Die Armut in Hessen ist auch im vergangenen Jahr gestiegen. Sie erhöhte sich von 17,4 Prozent auf 18,3 Prozent, wie aus dem aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hervorgeht. Die Zahlen erreichen damit einen historischen Höchststand. Auch im Vergleich mit anderen Bundesländern fällt Hessen von Platz 7 auf Platz 11 zurück.

"Die Lage in Hessen verschlechtert sich dramatisch", sagt Yasmin Alinaghi, Landesgeschäftsführerin des Sozialverbands. "Wir haben eine Abwärtsspirale, die seit Jahren anhält und sich in den letzten Jahren immer schneller dreht."

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Mit der Armutsquote gibt der Bericht den prozentualen Anteil der Menschen an der gesamten Einwohnerzahl an, der als arm gilt. Im Jahr 2015 lag Hessen noch direkt hinter Baden-Württemberg und Bayern auf dem dritten Platz der Bundesländer. Bei den jetzt veröffentlichten Zahlen für das vergangene Jahr fällt Hessen bei der Armutsquote auf die vorletzte Stelle unter den westdeutschen Flächenländern und liegt nur noch knapp vor Schlusslicht Nordrhein-Westfalen.

Yasmin Alinaghi ist Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen. Bild © Yasmin Alinaghi

Dem Armutsbericht liegt der Begriff der relativen Armut zugrunde. "Es wird also gemessen, was braucht es, um an der Gesellschaft teilzuhaben und ab welchem Moment die Menschen ausgeschlossen sind", erklärt Landesgeschäftsführerin Alinaghi. "Dazu gehört, dass man nicht ins Kino gehen kann, dem Kind keinen Kindergeburtstag ausrichten oder keine Freizeitaktivitäten machen kann, aber auch, dass man sich nicht gesund ernähren kann."

Armutsquote in Mittelhessen am höchsten

Im hessenweiten Vergleich ist mit 20,1 Prozent die Armutsquote in Mittelhessen am höchsten. Auf Platz 2 folgt Nordhessen mit 18,6 Prozent. In Osthessen liegt die Quote bei 18 Prozent, in Südhessen bei 17,8 Prozent und im Rhein-Main-Gebiet bei 17,7 Prozent.

Weitere Informationen Wer gilt als arm? Der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands und das Statistische Bundesamt verwenden einer EU-Konvention entsprechend die Definition der relativen Armut . Demnach gelten Haushalte als arm, deren Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegen.

. Demnach gelten Haushalte als arm, deren Einkommen liegen. Diese Schwelle lag 2021 bundesweit bei einer alleinstehenden Person bei einem monatlichen Netto-Einkommen von 1.148 Euro, bei einem Paar ohne Kinder bei 1.721 Euro. Alleinerziehende mit einem Kind unter 14 Jahren sind demnach arm, wenn sie weniger als 1.492 Euro im Monat zur Verfügung haben, bei einem Paar mit zwei Kindern sind es 2.410 Euro.

Die Zahlen beziehen sich auf das gesamte Nettoeinkommen des Haushaltes inklusive Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, anderer Transferleistungen oder sonstiger Zuwendungen. Ende der weiteren Informationen

Insgesamt führten etwa prekäre, schlecht bezahlte Jobs und steigende Mieten zu Armut, sagt Alinaghi. Die gebe es aber in allen Bundesländern. Warum die Armut gerade in Hessen stärker steige als anderswo, sei unklar. Die Landesgeschäftsführerin sieht die schwarz-grüne Landesregierung in der Pflicht und fordert, sie müsse unbedingt Ursachenforschung betreiben.

Regierung verweist auf Sozialbericht im Herbst

Das zuständige Sozialministerium wolle sich aktuell nicht zur Armut in Hessen äußern, teilte eine Sprecherin dem hr mit. Man warte auf den ausführlicheren Landessozialbericht im Herbst. Dieser war zuletzt 2017 erschienen und soll in diesem Jahr insbesondere die Situation Alleinerziehender beleuchten. Zudem verweise man auf eine Landtagsdebatte Anfang Juni, in der Sozialminister Kai Klose (Grüne) betonte, dass zu viele Menschen nicht am Wohlstand und damit nicht an der Gesellschaft teilhaben könnten.

In der Debatte hatte Klose gesagt, dass durch eine "dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt" das Armutsrisiko verringert werden könne. Die Landesregierung setze bei Qualifikation und Bildung an und unterstütze mit verschiedenen Programmen benachteiligte Menschen. Dazu zählten Langzeitarbeitslose, Menschen mit Flucht oder Migrationshintergrund, geringem Bildungsgrad oder in schwierigen familiären Verhältnissen.

Armut trifft auch Erwerbstätige und Selbstständige

Wohlfahrtsverband-Geschäftsführerin Alinaghi ist dieser Blick auf Armut zu eng. "Es ist ein Trugschluss, dass vornehmlich Menschen von Armut betroffen sind, die nicht arbeiten", betont sie. "Armut ist nicht nur ein Problem von Menschen mit niedrigen beruflichen Qualifikationen." Bundesweit sei sie unter Erwerbstätigen deutlich gestiegen, insbesondere unter Selbständigen.

Der Armutsbericht zeige, dass knapp 50 Prozent der von Armut betroffenen Menschen über 25 Jahren mindestens die Fachhochschulreife oder eine abgeschlossene Lehre hätten, 13,5 Prozent verfügten sogar über einen hohen Bildungsabschluss wie zum Beispiel einen Meister oder ein abgeschlossenes Studium.

Insgesamt gebe es Menschen in bestimmten Lebenssituationen, die besonders betroffen sind. "Höchsstände von Armut haben wir unter den Rentner*innen und wir haben Kinder und Jugendliche, die sehr von Armut betroffen sind", sagt Alinaghi. Armutsgefährdet seien außerdem vor allem Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern.

Inflation trifft arme Menschen in Hessen Wenn Tomaten unbezahlbar werden Alles wird seit Monaten teurer: Nahrungsmittel, Sprit, Heizöl. Zuletzt sind die Verbraucherpreise in Hessen um 5,7 Prozent gestiegen, und der Ukraine-Krieg könnte sie weiter nach oben treiben. Vor allem arme Menschen sind massiv betroffen. Zum Artikel

Wohlfahrtsverband: Landesregierung muss gegensteuern

Angesichts steigender Energiekosten und Inflation fordert der Paritätische Landesverband die Landesregierung auf, gegenzusteuern. "Die Landesregierung könnte Absprachen mit den Energieversorgern treffen, um Energiesperren zu verhindern und Beratungsangebote schaffen für diejenigen, die ihre Heizkosten nicht mehr zahlen können", sagt Alinaghi.

Auch ein Notfallfonds wäre denkbar, Schuldnerberatungen sollten ausgebaut und die Tafeln stärker unterstützt werden. "Mit den explodierenden Kosten ist abzusehen, dass noch mehr Menschen ihre Gas- und Ölrechnung nicht bezahlen können. Wir laufen mit Anlauf in die Katastrophe", so Alinaghi.