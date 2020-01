Er sagte es lohne sich, in Deutschland zu leben und für Werte einzutreten. Wer diese Werte nicht vertrete, der könne "jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist."

War Markus H. der zweite Täter?

Wie Ernst sitzt auch Markus H. bereits in Untersuchungshaft. Er war nach dem ersten Geständnis von Ernst im Juni 2016 wegen Beihilfe zum Mord festgenommen worden. Der Vorwurf gegen ihn lautete, dass er Kontakt zum mutmaßlichen Waffenhändler vermittelt haben sollte.

Stephan Ernst belasten nicht zuletzt DNA-Spuren am Tatort. Nach Informationen des NDR wurde aber keine DNA von Markus H. gefunden. Die Ermittler haben demnach bisher noch keine Spuren dafür, dass überhaupt ein zweiter Täter anwesend war. Zeugen wollen jedoch in der Tatnacht zwei auffällige Autos im Wolfhagener Ortsteil Istha gesehen, wo Lübcke wohnte. Die Ermittler gingen bisher davon aus, dass Ernst in seinen Mordplänen von Markus H. bestärkt wurde.

Ernst und Markus H. übten gemeinsam auf dem Schießstand

Noch im Jahr 2018 waren sie gemeinsam auf dem Schießstand und übten mit scharfen Waffen. Der Vorstand des Schützenvereins Grebenstein (Kassel) bestätigte dem hr, dass H. regelmäßig zu Schießübungen kam und auch mehrfach Ernst "angeschleppt" habe.

Markus H. habe Ernst dann auch seine Waffe zum Üben überlassen, vermutet man im Grebensteiner Schützenverein. Markus H. sei als Schütze in Grebenstein schon länger bekannt. Zeit Online hatte berichtet , dass die beiden mit der Schützentruppe SSG Germania Cassel vor Ort waren, die in keinem Vereinsregister auftaucht und nach hr-Recherchen auch in der nordhessischen Schützenszene nicht bekannt ist.

Markus H. war Waffennarr

H. war ein Waffennarr, er besaß mehrere Waffen und hatte im Gegensatz zu Ernst auch eine Waffenbesitzkarte, die er sich 2015 vor Gericht erstritten hatte. Die Stadt Kassel hatte ihm die Waffenbesitzkarte über mehrere Jahre verweigert , weil der Verfassungsschutz auf rechtsextreme Aktionen von H., daunter Verfahren wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung, hingewiesen hatte. Die Frankfurter Rundschau berichtet, dass H. zwischenzeitlich sogar ein Gewerbe angemeldet hatte und Waffenzubehör im Internet vertrieb .