Zahl der Beschäftigten an Hochschulen gestiegen

Statistisches Landesamt

Die Beschäftigtenzahl an Hessens Hochschulen ist im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent gestiegen.

Insgesamt 51.384 Menschen arbeiteten Ende 2018 an den 38 Hochschulen und zwei Hochschulkliniken im Land, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Somit stieg die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zu 2017 um 1.355 Personen.